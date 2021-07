Matteo Bassetti/ “Dad non è scuola, da medico vorrei 100% degli studenti vaccinati”

Dall’allarme varianti al ritorno a scuola a settembre, Matteo Bassetti a 360° ai microfoni de L’aria che tira estate. L’infettivologo ha esordito parlando della variante Delta: «É destinata a diventare predominante, a fine agosto o ai primi di settembre prenderà il posto di tutte le altre varianti. É uno scenario inevitabile. I dati che arrivano dagli altri Paesi ci dicono che i vaccini funzionano: noi non dobbiamo guardare i contagi, ma alla capacità che il vaccino ha di prevenire le forme gravi».

«É chiaro che bisognerà porre grande attenzione perché non arriveremo al 100% della popolazione vaccinata, avremo dei casi in autunno ma il numero di casi e di ospedalizzazioni sarà direttamente proporzionale a quante persone riusciremo a mettere in sicurezza con due dosi di vaccino. Non mi piace che si faccia del terrorismo», ha aggiunto Matteo Bassetti: «Noi abbiamo un’incidenza inferiore a 10 casi per 100 mila abitanti, siamo in un Paese in area verde. Un rischio minimo c’è ma è calcolato: continuiamo ad avere alcune misure, se vado su un treno o su un aereo è un bene che mi metta la mascherina, sono misure di buonsenso».

MATTEO BASSETTI SUL RITORNO A SCUOLA

Matteo Bassetti si è poi soffermato sul ritorno a scuola a settembre, parlando dell’ipotesi di vaccinare studenti e insegnanti: «Io ho due figli di 12 e 16 anni e li ho vaccinati entrambi. I ragazzi hanno diritto a tornare in una scuola sicura e in presenza. La dad non è scuola, per fare sì che questo avvenga dobbiamo avere una scuola sicura. Ragioneremo su cosa accadrà a settembre in base alla circolazione del virus, la politica dovrà prendere posizione». Poi sul possibile obbligo vaccinale: «L’obbligo vaccinale resta l’extrema ratio, dobbiamo dire alle persone di vaccinarsi. Credo che nelle classe italiani in presenza ci sia il più alto numero possibile di vaccinati. Se non ci riusciremo, la scelta spetta al ministro dell’Istruzione, se fare classi con vaccinati e non vaccinati oppure se optare per la dad per chi non è vaccinato. Io da medico – conclude Matteo Bassetti – vorrei avere delle classi al 100% vaccinate, ma come arrivarci spetta alla politica».

