A Morning News ci si è soffermati stamane con Matteo Bassetti sul virus Chikungunya alla luce del recente caso di una donna morta a Venezia forse dopo una puntura di zanzara e forse dopo aver contratto il virus tropicale. Il programma di Canale 5 ha quindi intervistato il noto medico primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che sull’argomento ha spiegato: “Dobbiamo avere paura? Intanto dobbiamo dire da dove arriva a Chikungunya, viene trasmessa dalla zanzara tigre e sono due i tipi di zanzare che trasmettono questo virus che prende il nome dalla lingua africana e vuol dire uomo piegato, ciò che ti piega e si capisce quali sono i sintomi principali, quindi un interessamento alle articolazioni al punto che ti pieghi”.

Quindi Matteo Bassetti ha proseguito: “Io non credo che quella signora sia morta di Chikungunya perchè la mortalità di questo virus è tendente allo zero”. E ancora: “Questa è una infezione che raramente diventa grave e difficile e porta a morte, quando guardiamo i casi che sono stati nel mondo si vede una mortalità molto bassa, quindi bisogna approfondire il caso e capire se la signora ha avuto l’infezione, se è stata una concausa e magari è morta per qualche altro problema, credo che sia necessario evitare di allarmare e che i medici facciano bene ad indagare”.

MATTEO BASSETTI: “CHIKUNGUNYA DA NOI NON ESISTE, LA DENGUE FA PIÙ PAURA”

La conversazione a Morning News con Matteo Bassetti è quindi virata sugli insetti che in generale pullulano in Italia in questa stagione di grande caldo: come dobbiamo difenderci? L’esperto infettivologo ha spiegato: “Questi insetti si diffondono ma non oggi, è un percorso lungo quello che fa la zanzara, noi abbiamo detto tante volte a maggio e giugno che bisognava fare le disinfestazioni per non trovarci in questo punto, ormai le nostre città sono invase perchè le zanzare sono adulte, il lavoro andava fatto prima”.

“I cittadini possono difendersi con repellenti, zanzariere, non usando indumenti scuri, soprattutto il blu Napoleone e cercare di non avere in qualche modo dei depositi in terrazze o giardini di acqua dove le zanzare proliferano”.

“CHIKUNGUNYA, IL SINTOMO TIPICO È IL DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI”

Matteo Bassetti ha quindi cercato di fatto capire come poter riconoscere un virus derivante da una puntura di un insetto: “In genere questi virus come la Chikungunya da noi sono molto rari e non ci sono, da noi ha avuto due epidemie, nel 2007 e nel 2017. E’ comunque molto difficile fare la diagnosi, bisogna affidarsi a specialisti, il sintomo tipico è il dolore alle articolazioni che la fa assomigliare alla Dengue ma quest’ultima è molto più grave, dando dei quadri aggressivi che possono portare alla morte, mentre la Chikungunya è un virus di Serie B tra virgolette. Vanno fatte ovviamente tutte le misure per evitare che si crei un focolaio ma direi che possiamo tranquillizzare la popolazione, mi sarei preoccupato di più se ci fosse stato un caso di Dengue”, ha concluso Matteo Bassetti.