Matteo Bassetti/ “Influenza più pericolosa del covid, nostri nonni sono a rischio”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera in collegamento con Cartabianca, programma in onda tutti i martedì su Rai Tre, e nell’occasione ha avuto un battibecco con la giornalista e scrittrice Boralevi. Si parla del fatto che la Corte Costituzionale abbia ‘approvato’ l’obbligo vaccinale introdotto a inizio anno dal governo Draghi e a riguardo il camice bianco genovese ha spiegato: “Ricordiamoci perchè è stato chiesto l’obbligo vaccinale perchè nello stesso periodo dell’anno scorso i nostri ospedali erano pieni di persone non vaccinate, quindi aver messo l’obbligo è servito a far si che molti si vaccinassero mettendo in sicurezza ospedali ed operatori sanitari. La Corte costituzionale ha riconosciuto che prima di tutto viene la salute quindi in quel momento l’obbligo era lecito ma non credo ci fosse bisogno di scomodare dei giuristi per sapere che quella decisione era di tipo medico sanitario. Poi se lei mi dice oggi dobbiamo prendere la stessa decisione le rispondo no”.

Quindi Bassetti ha proseguito: “Oggi noi viviamo un virus che è profondamente diverso quindi affrontarlo con le stesse regole vissute nel 2021 è sbagliato, andare a dire alla gente che si deve mettere le mascherine è un errore clamoroso che non dobbiamo commettere, dobbiamo dire che alcuni è giusto che si proteggano con le mascherine, ma non tutti”.

BASSETTI: “L’INFLUENZA? VACCINIAMOCI NEL GIRO DI 15 GIORNI”

Bassetti ha poi tirato in ballo direttamente la Boralevi, anch’essa in collegamento con Cartabianca: “Abbiamo commesso errori clamorosi nel nostro Paese e le persone come la signora Boralevi danno purtroppo fiato a quelli che dicono che era giusto fare il contrario perchè quando si parla senza sapere (la signora Boralevi dice che ci sono due nuove varianti Omicron), sono semplicemente due sottovarianti: ognuno parli di ciò di cui sa. non mi permetto di venire a dire come si scrive un libro ma venga da me a imparare come si parla delle varianti, perchè se no lei fa il pressapochismo e il pressapochismo serve a poco”.

Bianca Berlinguer è intervenuta: “Il prof Bassetti invece di litigare con Maddalena Loy litiga con la Boralevi, ormai si sta proprio capovolgendo”, poi Bassetti ha ripreso la parola: “Io non sto litigando con nessuno ma dico che prima di parlare davanti a milioni di persone bisogna sapere di cosa si parla se no si dicono fandonie come ha detto la signora Boralevi”. A quel punto ha parlato proprio la Boralevi: “Bisogna ascoltare i contenuti, io non ho detto che voglio l’obbligo, ma visto che avremo ancora virus, è consigliato proteggersi… bisogna ascoltare i contenuti e non mi parli sopra”. Infine Bassetti si è concentrato sull’influenza: “Può essere più pericolosa del covid? E’ evidente, è un’influenza molto forte che arriva dopo 3 anni di misure e che trova sistemi immunitari impreparati. Oggi colpisce i bimbi, fra poco i genitori e poi i nonni e se non si saranno fatti il vaccino rischieremo di avere tante persone dal medico o in ospedale, parlando solo di covid non si pensa più agli altri problemi infettivi che ci sono, nei prossimi 15 giorni vacciniamoci”.











