Matteo Bassetti, No-Vax alla guerra/ Il CV “sbianchettato” e account Twitter bloccato

Non è di certo un bel momento per Matteo Bassetti, che per ogni cosa che dice, fa o pubblica sui social trova sempre qualcuno pronto ad attaccarlo. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova è il nuovo bersaglio preferito sul web dei no vax che non perdono tempo a puntargli il dito contro non appena possibile. Ma nelle ultime ore non è più possibile in quanto, cercandolo su Twitter, l’account dell’infettivologo risulta essere stato bloccato. Il motivo? Diverse le ipotesi sul piatto della rete che giudica, ma ennesimo scivolone per il medico che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con uno “scandalo”.

Matteo Bassetti "Obbligo vaccinale, politica decida ora"/ "In autunno ospedali pieni"

Bassetti è infatti stato “sbugiardato” pubblicamente negli ultimi giorni dopo il ritocco del suo Curriculum Vitae che, a distanza di pochi anni, vede mancare alla voce “collaborazioni” alcune aziende di rilievo. Parliamo soprattutto di Pfizer che, come fa notare “Il Tempo”, dall’edizione 2018 a quella del 2021 del curriculum del medico è completamente sparita. Nella versione precedente, che può essere consultata sul sito di Villa Montallegro, la clinica con cui collabora, Bassetti vantava una collaborazione con diverse case farmaceutiche tra le quali spuntava anche Pfizer. L’azienda produttrice del vaccino più utilizzato contro il Covid-19 oggi risulta essere assente nel profilo lavorativo di Bassetti. Perché? Forse per non dare ulteriore adito ai no vax, che lo hanno puntato sempre più.

Bassetti: “Obbligo vaccinale? Politica decida in fretta”/ “Si rischia ottobre caldo”

Matteo Bassetti, No-Vax alla guerra: il web non perdona

Ciò non bastasse Matteo Bassetti non si fa mancare nulla. È davvero al centro dell’attenzione, e le sue uscite non passano di certo inosservate. Le ultime contro il premio Nobel Luc Montaigner, definito “rincoglionito” sulla questione vaccini, lo hanno portato ad aspre critiche e nuovi attacchi social che, con ogni probabilità, sono da considerare la causa principale al blocco dell’account Twitter dal quale il medico divulgava i propri pensieri e pareri dopo la notorietà acquisita grazie alle diverse ospitate in tv per parlare di Coronavirus e non solo.

Matteo Bassetti: "Green Pass solo a vaccinati e guariti"/ "Opzione tampone va tolta"

“Account sospeso per violazione delle regole di Twitter” si legge nella pagina “@MatteoBassetti1”, un colpo basso che l’infettivologo subisce nuovamente dopo altri temporanei stop ai suoi account social. Il medico non è nuovo agli attacchi sulla rete e neanche di presenza, con i no-vax che hanno provato ad entrare in contatto con lui a Novi Ligure dove Bassetti era arrivato come ospite con un cachet monstre subito criticato. L’infettivologo ha poi deciso di devolvere in beneficienza il rimborso richiesto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA