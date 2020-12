Matteo Bassetti/ “Serve obbligo vaccino per i sanitari, a Codogno il 30% ha detto no”

Il professore Matteo Bassetti è stato fra i numerosi operatori sanitari che si sono ieri sottoposti al vaccino anti-covid. “Mi sono vaccinato ieri mattina – le sue parole in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane – come è andata? Benissimo, sono qui e mi sento molto più forte. Ho fatto il vaccino ieri e sono qui a lavorare così come le persone che si sono vaccinate con me, dobbiamo cercare di dare un messaggio rassicurante alla popolazione. Purtroppo però vi sono diversi operatori sanitari che non sono intenzionati a sottoporsi al vaccino anti-covid”.

“A Codogno – ha proseguito Matteo Bassetti – mi risulta che il 30% degli operatori sanitari abbia detto no, e Codogno è la prima città che ha visto il covid. Di questo passo arriveremo a fine febbraio con il 40% di operatori sanitari che diranno no: cosa facciamo? Consentiremo a queste persone di continuare a lavorare? Oppure troveremo un modo per mettere in sicurezza gli ospedali”.

MATTEO BASSETTI: “A FINE FEBBRAIO IL 40% DEI SANITARI SENZA VACCINO…”

“Se noi non lo pensiamo già oggi sbagliamo – ha proseguito Matteo Bassetti – prima di tutto perchè avremo il 40% di dosi da restituire, ma poi voglio un ospedale sicuro: non entri se non sei vaccinato contro il covid. Sono qui a dire ‘facciamo il vaccino’ ma dobbiamo pensare anche che i nostri ospedali e le Rsa siano sicuri, un operatore non può infettarsi e questo lo avremo solo con il 100% di vaccinazioni dei sanitari: deve farlo la politica. Il 30% l’ho sentito ad un servizio tv, in una città che ha avuto così tanto problemi: dobbiamo farci delle domande, dobbiamo continuare a parlarne ma forse non basta più”. Quindi il professore Matteo Bassetti ha concluso: “Dobbiamo essere uniti e dire che chi non si vaccina non può lavorare, io speravo arrivasse una legge del governo per l’obbligo per i dipendenti sanitari, ma non è arrivata e speriamo arriverà a febbraio, quindi dobbiamo fare vedere che il vaccino è un mezzo sicuro, che ci dà la protezione e che è l’unico mezzo che ci permette di uscire dall’incubo covid”.



