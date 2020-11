Matteo Bassetti vs Ilaria Capua/ Video: “É una veterinaria, parli di ciò che sa”

Matteo Bassetti in tackle su Ilaria Capua nel corso dell’intervento di ieri a L’aria che tira. L’infettivologo ha messo in risalto che molte personalità si stanno occupando mediaticamente dell’emergenza coronavirus, in particolare del vaccino Covid. Bassetti ha dunque messo in risalto quanto avvenuto qualche giorno prima a Di Martedì, programma condotto da Giovanni Floris e in onda su La 7: «Purtroppo nella medicina oggi c’è tanta confusione: io ho partecipato a Di Martedì, ma abbiamo sovvertito l’ordine della meritocrazia. Una suora che parlava di economia planetaria, un giornalista che parlava delle complicanze della polmonite da Covid e una veterinaria che parlava di vaccini Covid». La veterinaria in questione è Ilaria Capua…

MATTEO BASSETTI, FRECCIATINA A ILARIA CAPUA: IL VIDEO

«Bisogna rimettere ordine nella competenza, perché i vaccini prevengono la malattia e l’infezione. Ognuno deve parlare di quello di cui sa e di cui si occupa, altrimenti arriviamo a un cortocircuito», ha aggiunto Matteo Bassetti su Ilaria Capua ai microfoni de L’Aria che tira. L’infettivologo del San Martino di Genova ha poi tenuto a precisare di non voler attaccare la direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida: «La Capua è una veterinaria, io ho grande rispetto della dottoressa Capua, ma io di animali non posso parlare perché non ne sono competente: prima di parlare dei vaccini bisogna avere della grandi competenze. Dire che il vaccino non previene l’infezione è sbagliata».





