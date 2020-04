Matteo Bocelli e Veronica Berti/ La moglie e il figlio di Andrea uniti nella musica

Matteo Bocelli ha già raccolto l’eredità del padre Andrea Bocelli: cantante e musicista, l’erede maschio del tenore italiano si è esibito diverse volte al suo fianco. La nostalgia del palco si fa sentire ancora di più in questi giorni: “presto tutto questo sarà finito”, scrive su Instagram, “non vedo l’ora di ritornare sul palcoscenico”. Clicca qui per guardare la foto di Matteo Bocelli. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Andrea Bocelli sarà invece impegnato nel concerto di Pasqua che verrà trasmesso in streaming mondiale: l’artista si troverà da solo nel Duomo di Milano e poissiamo quindi dare per scontato che non ci sarà Matteo al suo fianco. Anche se padre e figlio hanno già regalato un duetto agli ammiratori poche settimane fa, quando il tenore si è unito in un terzetto canoro con Chiara Ferragni e Fedez, in diretta su Instagram. Intanto Bocelli Junior ha già riscosso un forte interesse da parte del pubblico italiano anche per via del suo fascino. Come dimostra la volontà di Paul Marciano di invitarlo nel mondo della moda per un servizio fotografico con Jennifer Lopez.

Veronica Bocelli, musica e volontariato nel sangue

Veronica Berti ha la musica nel sangue, così come il volontariato. Due doti che condivide con il marito Andrea Bocelli, con cui si è impegnata in questi mesi per sostenere l’emergenza Coronavirus nelle Marche con la Fundation che porta il nome del tenore. “La Fondazione non si è fermata un secondo“, ha detto la Berti, come riferisce il sito Vita, in occasione della donazione fatta dalla famiglia Bocelli, “Ci tengo a sottolineare che il team lavora ininterrottamente, ognuno dalle proprie case, ma sempre in collegamento diretto con istituzioni e comunità per quel concetto di prossimità che vorremmo poter testimoniare con il nostro contributo. Giorno dopo giorno sono certa raggiungeremo nuovi obiettivi e saremo qui, fianco a fianco, per riuscire a superare questo momento così duro per il nostro paese“. Su Instagram invece la Berti rivela il suo lato più privato e non solo per la presenza della figlioletta Virginia, ma anche per via di alcune foto scattate a Pallina, il cane di famiglia. In una delle ultime vediamo il cagnolino dal pelo marrone chiaro seduto sul sedile del pianoforte. “Fare lezione a Pallina la vedo un tanto complicata“, scrive una delle ammiratrici, “opto per delle improvvisazioni a quattro zampe”. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Berti.

Foto, il successo di Matteo

Foto, no music no party

Visualizza questo post su Instagram . No music no party 😢 Un post condiviso da Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:47 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA