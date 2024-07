Matteo Bocelli nel cast di Ballando con le stelle 2024?/ Milly Carlucci ci pensa, intanto Barbara D’Urso…

Matteo Bocelli a Ballando con le stelle 2025? La suggestione di Milly Carlucci

Milly Carlucci è inarrestabile e, anche in piena estate, non smette di lavorare assiduamente per imbastire un cast all’altezza in vista di Ballando con le stelle 2024. Il dance show di Rai1 farà ritorno in autunno con una nuova edizione e la conduttrice è in fermento: tantissimi i nomi in lizza e che potrebbero diventare papabili concorrenti. Ad essi se ne aggiunge uno davvero speciale, che la padrona di casa starebbe corteggiando ormai da tempo: Matteo Bocelli, modello e cantante 26enne figlio del grande Andrea Bocelli.

A rivelare lo scoop è il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nella rubrica I buoni, i belli e i cattivi: Matteo Bocelli, che ha già all’attivo un album contenente anche alcuni canzoni in inglese ed è impegnato in un ricco tour in giro per il mondo, potrebbe cedere alla corte di Milly Carlucci e strapparle il “sì” per la nuova edizione. D’altronde, come specifica il giornalista sulla rivista, “le trattative sono in corso da tempo“, dunque l’ipotesi di puntare sul giovane figlio d’arte non è una suggestione dell’ultima ora.

Cast Ballando con le stelle 2024, resta aperta la trattativa con Barbara D’Urso

In attesa di scoprire se Matteo Bocelli accetterà o meno l’invito di Milly Carlucci, resta in stand-by la situazione legata a Barbara D’Urso. La conduttrice di Ballando con le stelle 2024 ormai da tempo sta corteggiando la collega e vorrebbe arruolarla nel cast della nuova edizione: un’idea che inseguiva già da qualche anno e che potrebbe seriamente concretizzarsi, ora che “Barbarella” è svincolata dal contratto che la legava a Mediaset, azienda alla quale ha detto addio ormai da diversi mesi.

Tuttavia, come riporta sempre Alberto Dandolo su Oggi, “continua il braccio di ferro tra Milly Carlucci e i dirigenti di Viale Mazzini” per ‘arruolare’ tra i ballerini anche l’ex conduttrice di Pomeriggio 5: la trattativa sarebbe ancora in corso, dunque al momento non ci sono conferme concrete a tal riguardo.











