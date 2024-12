Matteo, chi era il fratello di Nino Frassica morto ad aprile: “Più spiritoso di me…“

Lo scorso aprile Nino Frassica, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha dovuto affrontare un doloroso lutto: la morte del fratello Matteo, da sempre affettuosamente soprannominato “Uccio”. L’uomo si è spento all’età di 78 anni presso la sua casa di Galati, vicino Messina, la città natale dei due fratelli Frassica: in seguito alla sua scomparsa, l’attore e comico aveva interrotto i suoi impegni professionali, dalla partecipazione a L’Acchiappatalenti alle riprese della nuova stagione di Don Matteo, per fare ritorno al suo paese d’origine e stringersi alla famiglia.

Nino Frassica, chi sono i genitori dell’attore/ “Ho ereditato la verve comica da papà…”

Nino Frassica era legatissimo al fratello Matteo, morto per cause non del tutto chiare: l’uomo era profondamente ancorato alle sue origini siciliane e alla sua terra ed era un grande appassionato di mare. Poco si sa di lui, essendo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo, se non per le dichiarazioni di Nino Frassica. Parlando del fratello in una vecchia intervista a Di Più Tv, il comico lo aveva così descritto: “Mio fratello Matteo è più spiritoso di me. Fare ridere è un talento di famiglia: io ho studiato e sono riuscito a farlo diventare un mestiere”.