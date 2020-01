Matteo Ferrari, ex fidanzato Aida Yespica/ Lo sforzo dell’ex calciatore per Aron

Matteo Ferrari ha deciso di fare l’impossibile perchè la ex Aida Yespica vedesse il figlio Aron. La showgirl sta avendo delle difficoltà a farsi rinnovare il passaporto, come svela nelle più recenti Stories, dove sottolinea che sono trascorsi sette mesi dalla sua prima richiesta. Per questo l’ex calciatore è volato fino a Milano con il bambino, pur di portarlo dalla mamma. Una scelta forse obbligata, vista l’ondata di polemiche che si è abbattuta nei suoi confronti in seguito ad alcune dichiarazioni di Aida. “Buon Natale a tutti con amore. P.s. bisogna sempre ascoltare le due campane prima di dare sentenze”, scrive l’ex calciatore sui social, allegando uno scatto natalizio in cui la famiglia al completo si mostra felice, a tavola e con i vestiti natalizi. Clicca qui per guardare il post di Matteo Ferrari. Le sue parole sono da collegare a quanto detto dalla Yespica a Verissimo, quando ha svelato di aver ricevuto dei documenti con cui l’ex compagno le chiedeva l’affidamento esclusivo del bambino. “Gli ha messo delle cose in testa. Aron dice che io non voglio vederlo, mi chiede perchè non abbia fatto prima il passaporto. Non sa quanto piango tutti i giorni per lui, ho la dermatite in faccia per lo stress, sono dimagrita”, ha detto Aida, “con il mio ex è impossibile accordarmi, è una persona senza cuore. Ho parlato sempre bene di lui, ma adesso basta. Non è giusto, stiamo parlando di nostro figlio, soffre”. Tanto è bastato perchè il pubblico si schierasse dalla parte della mamma in lacrime e si scagliasse contro Matteo. Anche in seguito a quella foto natalizia: “Non è un problema suo perchè il figlio è nato in Italia, non è Aida nel Paese sbagliato, ma il mediocre difensore”; “Le ragioni di uno o dell’altro contano poco per la crescita e l’amore di un figlio. Cercate di crescere perchè un giorno dovrete darne conto”, scrivono alcuni.

Matteo Ferrari, ex fidanzato Aida Yespica: un piccolo passo in avanti

Matteo Ferrari ha il merito di aver fatto quel piccolo passo in avanti per permettere al figlio Aron di rivedere la mamma Aida Yespica, in seguito a diversi mesi di assenza. Un gesto che però agli occhi dei mal pensanti sarebbe stato provocato più che altro dalle varie dichiarazioni in cui la showgirl ha accusato l’ex calciatore di impedirle in qualche modo di vedere Aron. Non si tratta del mancato rinnovo del passaporto, ma di una precisa volontà, pare, di Ferrari di non scendere a compromessi. In realtà non è la prima volta che la Yespica punta il dito contro Ferrari, visto che in occasione della sua permanenza al Gf Vip, ha svelato infatti di poter vedere il bambino solo per qualche giorno a dicembre o gennaio. Dobbiamo ritornare indietro fino al 2017 quindi per trovare i precedenti attriti fra i due: “Questo mese starà con suo padre. Non passerò Natale e Capodanno con lui. L’anno scorso è stato con me, quest’anno starà con Matteo. Sono stata tre mesi nella Casa e quindi lontano da lui, ma Matteo non ha voluto cedere. Passerò tre giorni con lui e non vedo l’ora. Voi che siete madri potete capire”, ha detto in passato a Verissimo. L’ex calciatore però è sicuro che la versione dei fatti sia diversa da come la stia dipingendo anche ora la Yespica: qual è la verità?

