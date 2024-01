Oscar 2024, “Io Capitano” di Matteo Garrone candidato come miglior film internazionale/ “Che soddisfazione!”

Oscar 2024, Matteo Garrone e “Io Capitano” rappresentano il cinema italiano

Dopo la recente candidatura al Golden Globe come miglior film straniero, Matteo Garrone con “Io Capitano” potrà presto tifare per un altro prestigioso premio offerto dall’industria cinematografica. La pellicola infatti – come riporta il Corriere della Sera – risulta tra i candidati agli Oscar 2024 come miglior lungometraggio internazionale. La storia dei due migranti che dal Senegal combattono le angherie per raggiungere l’Italia potrebbe dunque ambire ad un riconoscimento per la cerimonia del prossimo mese di marzo a Los Angeles.

Le nomination per gli Oscar 2024 – previsti per il 9 e 10 marzo a Los Angeles – sono state annunciate oggi presso il Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills intorno alle ore 14:00. Nella categoria di miglior film internazionale spicca dunque la pellicola di Matteo Garrone – “Io Capitano” – che dovrà vedersela con “Perfect Days”, “Society of the snow”, “The Teacher’s Lounge” e “The Zone of Interest”.

Matteo Garrone, la gioia per la candidatura agli Oscar 2024 di ‘Io Capitano’: “L’avventura continua…”

Sempre il Corriere della Sera ha riportato anche le prime dichiarazioni di Matteo Garrone dopo aver appurato la nomination a miglior film internazionale per gli Oscar 2024. “Una grande soddisfazione, sono felice che l’avventura continui, nella speranza che il film e la storia di Seydou venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo”.

La candidatura agli Oscar 2024 di Matteo Garrone con “Io Capitano” come miglior film internazionale è stata applaudita – come riporta il portale – anche da Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura. “E’ un grande riconoscimento per lui e per tutto il cinema italiano, ‘Io Capitano’ è un film straordinario che racconta una storia di coraggio e dignità. Sono orgoglioso che sia stato apprezzato dalla Academy dopo il prestigioso riconoscimento del Premio Leone d’Argento per la regia all’ultima edizione del Festival di Venezia”.

