Oggi Federica Pellegrini è felice e contenta al fianco di suo marito Matteo Giunta, ma in passato ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per “convincerlo” a stare con lei. Non perché non fosse attratto, anzi.. Lui voleva mantenere rapporti professionali con la nuotatrice che stava uscendo dalla travagliata storia d’amore con Filippi Magnini. “Matteo ed io ci siamo conosciuti tanti anni fa. Lui nuotava e ha sei anni più di me. Era un bel ragazzino che faceva le Nazionali, era un nome chiacchierato nell’ambiente. Poi non l’ho più visto perché lui ha smesso di nuotare molto giovane”, ha ricordato Federica Pellegrini in una video intervista trasmessa durante la sua esperienza di Ballando con le Stelle.

L’ex nuotatrice ricorda come è cambiato il suo rapporto con Matteo, quando si è lasciata con l’ex fidanzato e lui è diventato allenatore: “Mi accorsi, finito il patimento della storia precedente, che Matteo era proprio un bel figliolo”.

E così in maniera molto schietta ed esplicita, la Pellegrini non ci ha pensato due volte a dichiararsi. Lui però avrebbe preferito mantenere le distanze, ricoprendo anche un ruolo importante. “Ci ho messo mesi per farlo abdicare”, rivela la Pellegrini. Nonostante la diffidenza iniziale di lui, Federica non ha mollato di un centimetro, consapevole che prima o poi Matteo si sarebbe lasciato andare, aprendo il suo cuore.

“Il tema era delicato e poi lui da persona seria non voleva crearmi dei problemi. Finché ha potuto ha resistito, dopodiché ha capito finalmente che doveva mettere davanti la sua felicità, che non sarebbe stato puro divertimento e si è lasciato andare”, confida l’ex nuotatrice. Una scelta lungimirante dato che oggi sono una coppia felice, nonché genitori della piccola Matilde.