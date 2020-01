MATTEO MASTRACCO/ Video, All Together Now definitivo trampolino di lancio?

C’è anche Matteo Mastracco tra i finalisti di All Together Now, il programma di Canale 5 in onda oggi, giovedì 2 gennaio 2019, per il suo ultimo atto. Il 33enne originario di Alatri, nello show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, è riuscito a convincere il “muro umano” di 100 giurati composto da personaggi vip quali Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio grazie all’emozionante performance prodotta sulle note di “Heaven“. E volendo rifarsi alla canzone che gli ha garantito l’accesso in finale, si può dire che Matteo Mastracco, oggi impiegato in una sala slot, abbia assaporato, almeno per qualche giorno, la sensazione di trovarsi in Paradiso. Perché questa condizione non risulti effimera, però, è necessario costruire una grande prova anche in finale e cercare la vittoria finale ad All Together Now. Non sarebbe la prima volta, infatti, che il sogno di Matteo Mastracco di sfondare nel campo della musica si infrange sul più bello.

MATTEO MASTRACCO, FINALISTA ALL TOGETHER NOW

E’ da quando ha 18 anni che Matteo Mastracco cerca di fare del canto la sua professione. Il suo sogno, però, incontra sempre degli ostacoli proprio quando sembra sul punto di realizzarsi. Dal 2004 al 2011, per esempio, ha svolto i provini per entrare nella scuola di Amici. In un’occasione ha perfino svolto una sfida ad uno dei concorrenti del programma di Maria De Filippi, ha inoltre partecipato più volte alla puntata di formazione della classe, ma mai è riuscito a fare suo il banco di Canale 5. Questa non è stata l’unica strada tentata da Matteo, che ha preso parte a Sanremo social, Tour Music Fest e The voice Of Italy dove è riuscito ad ottenere ottimi piazzamenti. Nel 2015 ha partecipato alle selezioni per Castrocaro, come duo musicale (DUEMME) con la sorella Marta Mastracco, insegnante di canto, arrivando alla semifinale. Pochi dubbi sul fatto che il risultato conseguito ad All Together Now rappresenti la sua soddisfazione più grande. Ma gli riuscirà quell’ultimo e potenzialmente decisivo passo verso il successo? Lo scopriremo questa sera…

