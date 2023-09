Matteo Messina Denaro in coma irreversibile/ Sospesa l’alimentazione per il super boss

E’ in coma irreversibile e rischia di morire il boss Matteo Messina Denaro. Il super latitante si trova attualmente ricoverato presso il reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, in attesa di esalare l’ultimo respiro. Nella giornata di oggi i medici hanno sospeso l’alimentazione dopo di che lo stesso dovrebbe lentamente morire. Le condizioni del boss di Cosa Nostra, come ricorda TgCom24.it, sono peggiorate nelle ultime settimane. Matteo Messina Denaro, ricordiamo, è affetto da un tumore al colon e proprio il recarsi nella clinica di Palermo per la chemioterapia aveva portato al suo arresto dopo decenni di fuga.

Di recente lo stesso padrino aveva avuto un sanguinamento per poi essere colpito da un collasso che ne aveva compromesso i parametri vitali. Al suo capezzale vi è la nipote Lorenza Guttadauria, che è anche l’avvocato dello stesso Messina Denaro, e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta di recente dal boss. I primi segnali circa uno stato di salute non proprio eccelso erano giunti già giorni fa, dopo che lo stesso aveva iniziato a non alimentarsi più in maniera autonoma.

MATTEO MESSINA DENARO IN COMA IRREVERSIBILE: LE CURE SOSPESE DAL 12 SETTEMBRE

Il 12 settembre erano state quindi sospese le cure mantenendo solo la terapia del dolore visto che lo stesso 61enne ha espresso la volontà di non subire l’accanimento terapeutico con l’utilizzo delle macchine per essere tenuto in vita. Di conseguenza anche con il consenso della famiglia si è deciso di interrompere la chemioterapia.

Un 2023 quindi davvero nefasto per il super boss, anno iniziato con la sua clamorosa cattura il 16 gennaio scorso, appunto presso la clinica palermitana. Dopo l’arresto il capomafia trapanese era stato rinchiuso nel supercarcere de L’Aquila dove era stato subito curato per il tumore al colon scoperto a fine 2020, seguito dall’equipe oncologica dell’istituto. Nel corso di questi nove mesi di galera, Messina Denaro è stato sottoposto più volte ad interrogatorio, mantenendo però sempre la bocca cucita.

