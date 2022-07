Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dopo l’addio/ Spuntano un altro amore e il Gf vip 7

Uomini e donne: Matteo Ranieri e Valeria Cardone si lasciano: cosa c’è dietro

L’ultima stagione tv di Uomini e donne, poco prima del via alle vacanze estive, ha dato vita a diverse scelte molto dibattute nel web, tra cui quella che il tronista uscente Matteo Ranieri ha fatto ricadere sulla corteggiatrice mora e dagli occhi di ghiaccio Valeria Cardone. La storia d’amore avviatasi tra i due giovani alla corte di Maria De Filippi ha avuto durata breve, e i diretti interessati hanno confermato la loro rottura a mezzo social, in un intervento pubblico a testa. Nel dettaglio, dal suo canto Ranieri non ha fatto mistero che la scelta di lasciarsi, con Valeria, sia avvenuta di comune accordo con lei e al suo rientro in Italia da un viaggio intrapreso con i familiari in Inghilterra e in Irlanda. Nel mezzo del viaggio, lo stesso tronista era apparso distante via social da Valeria, quando nel giorno del compleanno della giovane non è trapelato alcun messaggio dell’ex tronista verso la sua prescelta, un dettaglio che ha lasciato pensare a molti tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne che la storia nata in tv si fosse già spenta. E dopo l’ufficializzazione dell’annunciata rottura, in queste ore si infiamma il gossip su Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dal momento che Deianira Marzano fornisce via Instagram ulteriori particolari inaspettati sul conto dell’ex tronista, che vedrebbero il bel Ranieri preso da un nuovo amore top-secret e in lizza per il posto di neo gieffino nel cast del Grande fratello vip 7, in partenza con ogni probabilità il prossimo settembre 2022 su Canale 5.

Samuele Carniani like contro Matteo Ranieri/ Amicizia finita dopo Uomini e Donne?

I nuovi rumors su Matteo Ranieri

A quanto pare, quindi, Matteo Ranieri sarebbe innamorato di un’altra ragazza che non è la prescelta a Uomini e donne, Valeria Cardone, ma non è tutto. Perché, stando agli ultimi rumors lanciati dalla beninformata, Matteo si sarebbe dichiarato single ad un provino intrapreso per un posto nel cast dei concorrenti del Grande fratello vip 7. Che l’intenzione dell’ex tronista di Uomini e donne sia quella di fare carriera in tv, sfruttando le sue frequentazioni intime? La domanda sorge ora spontanea, ma solo l’inizio della messa in onda del gioco dei vipponi potrà farci sapere di più.

