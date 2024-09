Matteo Ranieri ritrova l’amore con Fabiola

Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore e ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram. Dopo essere stato corteggiatore di Sophie Codegoni da cui era stato scelto per poi vivere una relazione durata poche settimane, Matteo Ranieri è salito sul trono e, al termine dell’avventura, ha scelto Valeria Cardone. Anche con lei, però, la storia non è durata a lungo e, dopo diverso tempo, ha finalmente ritrovato l’amore. Ormai lontano dalla tv anche se continua ad essere molto seguito sui social, Matteo ha così condiviso una serie di foto ufficializzando la sua nuova relazione.

“Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie”, ha scritto Matteo ricevendo anche il commento dell’amico Luca Salatino con cui ha condiviso l’esperienza a Uomini e Donne – “accade sempre qualcosa di meraviglioso”.

Chi è Fabiola Merialdo, la fidanzata di Matteo Ranieri

La fidanzata di Matteo Ranieri si chiama Fabiola Merialdo ma su di lei non ci sono molte informazioni. Lontana dalle luci dei riflettori, appare nel post dell’ex tronista di Uomini e Donne che, al suo fianco, ha ritrovato l’amore dopo diverso tempo dalla fine della sua ultima relazione.

Su Instagram, ha un profilo pubblico e ha più di 4mila followers. Non si sa, tuttavia, quanti anni abbia, se sia una studentessa o se abbia già cominciato a lavorare e se provenga dalla stessa città di Matteo.