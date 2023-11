Matteo Ranieri, flirt con un dama Over di Uomini e Donne?/ “Avvistati insieme, baci e abbracci”: segnalazione

Matteo Ranieri, flirt con un dama del trono Over di Uomini e Donne?

Matteo Ranieri ha un nuovo amore? L’ex tronista di Uomini e Donne torna al centro del gossip a causa di una segnalazione che sta facendo il giro del web e che lo vorrebbe vicino ad un altro volto del programma. Ricordiamo che il 31enne genovese esordì nel dating show di Canale 5 nel 2021 in veste di corteggiatore di Sophie Codegoni. I due lasciarono il programma insieme ma la loro storia finì male.

Successivamente, Matteo tornò a Uomini e Donne in qualità di tronista, scegliendo Valeria Cardone. Anche questa seconda volta le cose sono andate male e la storia è finita poco dopo. Da allora Matteo è single, questo almeno fino alle ultime indiscrezioni, secondo le quali starebbe frequentando una Dama del Trono Over.

Matteo Ranieri avvistato con una dama del trono Over: è nata una storia d’amore?

È una segnalazione arrivata a Deianira Marzano a svelare la presunta frequentazione di Matteo Ranieri e una misteriosa dama del trono Over, il cui nome è oscurato. “Due giorni fa passeggiavo e mi sono proprio passati davanti Matteo Ranieri con — dama, hai capito chi? – si legge nella segnalazione – Quella degli Over, abbracciati e si sono dati anche un bacetto, lui sul collo di lei, mentre passeggiavano. Comunque erano carini! Volevo scattare una foto ma impossibile, mi avrebbero sgamata!” Tra Matteo e la misteriosa dama ci sarebbero stati dunque anche baci e abbracci, a confermare un flirt in atto. Al momento non ci sono conferme che potrebbero però arrivare presto dai diretti interessati.













