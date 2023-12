Matteo Ranieri approderà a Uomini e Donne?/ “Propositi per il nuovo anno? Trovare l’amore”

Matteo Ranieri ancora in cerca dell’amore: le sue parole

Matteo Ranieri è stato un volto di Uomini e Donne, prima come corteggiatore scelto da Sophie Codegoni e poi come tronista. Entrambe le esperienze nel dating show non sono andate bene; con Sophie sono stati insieme circa due settimane, e con la sua scelta Valeria Cardone la storia è durata pochi mesi.

In occasione di un evento di lavoro, Ranieri è stato intervistato da Matteo Diamante che gli ha chiesto quali sono i propositi per il nuovo anno: “Trovare l’amore” ha dichiarato l’ex tronista che ancora cerca il suo lieto fine. Salirà nuovamente sul Trono del dating show? Considerando che nessuno è mai salito sul Trono più di una volta, sembra che il bel pugile debba trovare la sua anima gemella fuori dai riflettori.

Matteo Ranieri: “Periodo difficile, se non state bene provate a chiedere aiuto”

Solo alcuni mesi fa, Ranieri aveva svelato di aver passato un periodo di depressione in cui ha chiesto aiuto a un professionista. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato un messaggio sui social per sensibilizzare su questo tema: “Ieri ho deciso di fare questo video. Riguardandolo adesso mi sono accorto che ho dimenticato tante cose che avrei voluto dire” – ha aggiunto l’ex Uomini e Donne che ha svelato di aver decido di pubblicare il video “per una mia esigenza. Forse per esorcizzare un po’ questo malessere, che puntualmente si presenta senza invito. Quello che cerco di dire con le mie parole, è: se non state bene, provate a chiedere piccolo un aiuto.

Matteo Ranieri aggiunge: “Non vergognatevi, non siete gli unici ad avere dei momenti no e dei periodi difficili, è solo che se ne parla poco, perché fa male. Ha fatto male anche a me. Sono sicuro che non tutti potranno capire, ma non importa”. E ancora: “La prima volta che sono andato dallo psicologo avevo sedici anni, è stato dopo un attacco di panico, e poi ho lavorato su me stesso. Perché poi quando ce l’hai, quando ti viene un attacco di panico, la paura più grande che hai è che ti torni, che ti venga di nuovo. E’ una sensazione non definibile a parole…Comunque se ti viene un attacco vuol dire che c’è qualcosa che non va. E quindi bisogna fare un percorso e lavorare su questa cosa. Andare dallo psicologo non è da stupidi”.











