Matteo Ranieri ha mentito sulla rottura con Sophie Codegoni?/ “Io l’ho coperto..”

Matteo Ranieri entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021? A questa domanda ha risposta proprio Sophie Codegoni che ha liquidato il pensiero di qualche suo compagno di avventura rivelando che sicuramente il suo ex non tornerà nella casa ma non per via di quello che è successo ma per quello che si è detto di loro e sulla loro storia. Ma cosa è successo davvero? All’epoca dei fatti in molti hanno accusato Sophie di essere viziata e con la puzza sotto al naso a differenza di Matteo, ben piantato con i piedi per terra e più pronto ad un futuro solido, ma se così non fosse? Questo è quello che Sophie Codegoni ha fatto intendere nella casa parlando della loro rottura con i suoi compagni di avventura e confidando che all’epoca della rottura ha deciso di rimanere in silenzio raccogliendo critiche e commenti negativi e coprendo così il suo ex corteggiatore.

Sophie Codegoni/ Fa ingelosire Lulù Selassiè: un massaggio di troppo con Manuel Bortuzzo..

Matteo Ranieri ha mentito sulla rottura con Sophie Codegoni? Ecco le sue rivelazioni al Grande Fratello Vip 2021

Proprio per questo Matteo Ranieri non arriverà nella casa a parlare con lei e nemmeno a cercare un confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per non far venire a galla verità che non si sanno e che non sono venute a galla. Alla fine Sophie Codegoni ha tirato fuori la questione dell’albergo, di quelle famose notti che sarebbero costate mille euro in un hotel a Milano, ma rivelando che non solo lui non l’ha difesa ma che non ha detto nemmeno la verità perché hanno pagato 300 euro per tre notti e che a Milano non si trova di meno, lei ha le prove di quello che dice. Forse quello di Sophie è solo un modo per spingere Matteo Ranieri a venire a galla e presentarsi al GF Vip 2021?

LEGGI ANCHE:

Valentina Nulli Augusti lite con Sophie Codegoni al GF Vip/ Dopo gli attacchi pronta a replicare in direttaValentina Nulli Augusti, segreto svelato da Sophie Codegoni/ “Un'amica mi ha detto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA