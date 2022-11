Matteo Ranieri “Luca Salatino? Abbiamo litigato”/ “Amicizia non è finita, dopo GF…”

Matteo Ranieri conferma la lite con Luca Salatino

Durante l’avventura a Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino erano diventati molto amici, tanto che durante i mesi da tronista hanno condiviso la stessa casa a Roma. Finita l’epserienza nel dating show, i due ragazzi hanno continuato a frequentarsi, mostrandosi spesso sui social insieme. Poi improvvisamente più nulla, i due non si sono più visti insieme, destando molti sospetti sul web. “Voci vicine a Matteo e Luca dicono che i due hanno litigato perché Luca non gli ha detto che andava al GF Vip. E Matteo da amico ci è rimasto male”, aveva scritto Amedeo Venza nelle sue Stories di Instagram. Ma Matteo e Luca non avevano mai confermato. Adesso, per la prima volta, Matteo Ranieri ha confermato la lite con Luca Salatino: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”, ha detto l’ex tronista in una lunga intervista per MondoTv24.

Matteo Ranieri: “Dopo il GF io e Luca parleremo”

Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, ha ammesso di sentire molto la mancanza di Luca Salatino: “Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma. Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando”, ha detto a MondoTv24. Poi ha commentato il percorso dell’amico al Grande Fratello Vip 2022: “Luca è una persona particolare, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto”. Infine Ranieri, anche se vorrebbe vedere trionfare Luca, ha ammesso: “Onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo molto, troppo sofferente”.

