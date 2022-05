Matteo Ranieri mai stato innamorato di Sophie Codegoni? /Parla l’ex Gfvip: “Speravo”

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni torna a parlare del prescelto a Uomini e donne, Matteo Ranieri

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6 avviando la sua lovestory con Alessandro Basciano tra le mura della Casa e ora Sophie Codegoni torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex gieffina si è raccontata ai microfoni di una nuova intervista concessa a Fanpage, in cui tra le altre dichiarazioni torna a parlare dell’ultimo ex, Matteo Ranieri. I due ormai ex si sono conosciuti a Uomini e donne, dove lei si è rivelata la scelta dell’ex tronista, ma la relazione tra i diretti interessati è finita poco dopo l’epilogo del trono classico di Sophie. Matteo è poi, a sua volta, diventato un tronista di Uomini e Donne e la sua scelta finale è stata Valeria Cardone, un percorso quello del giovane che la Codegoni non ha potuto seguire in quanto impegnata alle prese con il Grande fratello vip 6.

“La Sophie che si è vista nella Casa è quella che sono nella realtà- esordisce la bionda ex tronista, nell’intervento concesso al noto giornale-. Oggi sono tornata quella che volevo nascondere. Quella corazza di stronza per allontanare le persone non c’è più”. Dichiarazioni con cui Sophie traccia un parallelo tra il percorso vissuto a Uomini e donne e quello intrapreso al Grande fratello vip.

Sophie Codegoni, con Matteo Ranieri non era amore? La verità

Nell’intervista, poi, la giovane Sophie Codegoni prosegue lanciando un augurio all’ex Matteo Ranieri rispetto alla scelta dell’ultimo tronista uscente ricaduta su Valeria Cardone:” Gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è alcun rancore”.

Incalzata poi sulle dichiarazioni recenti con cui Matteo Ranieri ha fatto sapere di non aver mai provato amore nei suoi riguardi, l’ex Grande fratello vip 6 dichiara: “Ho letto e devo dire che ha ragione, sono d’accordo, non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse e speravo che fosse ricambiato. C’era voglia di innamorarsi”.

