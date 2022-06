Matteo Ranieri/ “Prima di Uomini e Donne ho avuto un periodo depressivo”

Matteo Ranieri: la depressioni prima di Uomini e Donne

Matteo Ranieri, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, ha concesso un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 News nel programma Trends & Celebrities. Il 29enne ligure ha parlato del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Per Matteo è stata un’esperienza molto positiva, non solo perché ha conosciuto Valera Cardone, ma ha anche perché ha trovato un amico spiacila nel collega di trono Luca Salatino. Ricordiamo che Matteo Ranieri è approdato per la prima volta a Uomini e Donne durante il trono di Sophie Codegoni (che lo aveva scelto, ma la relazione è durata poche settimane). A spingerlo a partecipare era stata la sorella e che lui veniva da un periodo un po’ delicato: “Ho avuto un periodo depressivo”. Chiusa il capitolo Uomini e Donne, ora Ranieri è pronto a pensare al futuro, magari in un reality show: “Mi piacerebbe fare altre esperienze”.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, un incidente di percorso li divide/ Cosa è accaduto dopo Uomini e donne

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: lontani per due settimane

Parlando della fidanzata Valeria Cardone, Matteo Ranieri ha parlato delle difficoltà di vivere in due città diverse. Proprio ieri l’ex tronista è partito per un viaggio in famiglia che lo terrà lontano due settimane dalla sua Valeria. Ai microfoni di RTL 102.5, Matteo aveva rivelato dell’imminente partenza in camper: la famiglia Ranieri raggiungerà l’Inghilterra per poi volare in Irlanda, in occasione del matrimonio della cugina. Nelle sue storie di Instagram, il giovane ha raccontato di non aver potuto portare entrambi i suoi cani in questo viaggio: “Ho appena comprato la museruola per Bruce, senno non lo fanno partire con noi, e tra l’altro non ci fanno neanche portare Tyler perché è un cane pericoloso…”, ha detto mostrando qualche perplessità sulla pericolosità del suo cane.

LEGGI ANCHE:

Matteo Ranieri mai stato innamorato di Sophie Codegoni? /Parla l'ex Gfvip: "Speravo"Uomini e donne, Federica Aversano al veleno su Matteo Ranieri/ “Non c'è... "

© RIPRODUZIONE RISERVATA