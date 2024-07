Matteo Renzi vola a Mumbai per le nozze di Anant Ambani/ L’ex premier e la moglie in abiti tradizionali

L’ex premier Matteo Renzi e la moglie Agnese sono stati protagonisti delle nozze di Anant Ambani, figlio dell’uomo più ricco del mondo Mukeshi. Inutile dire che il loro look ha fatto impazzire il web, soprattutto per la cura nei dettagli con il quale è stato scelto. Alle nozze del ricchissimo tantissimi VIP italiani e non solo. Tra gli ospiti politici e internazionali c’erano Boris Johnson, Tony Blair (pochi sanno che Renzi è stato suo consulente), ma anche la famosissima cantante Lana Del Rey insieme alla collega Adele.

A spiccare tra gli invitati oltre a Matteo Renzi in abiti tradizionali, anche l’ex campione David Beckham e la moglie. Un matrimonio incredibile, sfarzoso e degno di quella che è una delle famiglie più potenti del pianeta: Anant Ambani si è sposato con la splendida Radhika Merchant dopo due lunghi mesi di festeggiamenti prima della cerimonia ufficiale. Indiano di nascita, Anant è il terzogenito del proprietario delle industrie Reliance, mentre la moglie è la figlia del titolare di Encore Healthcare, la celebre azienda farmaceutica famosa a livello internazionale.

Matteo Renzi e la moglie Agnese al matrimonio di Anant Ambani

Con una festa della portata di oltre 5 miliardi di dollari, Radhika Merchant e Anant Ambani si sono finalmente sposati venerdì 12 luglio 2024 con festeggiamenti lunghissimi che hanno avuto luogo in tre giorni. Matteo Renzi è stato uno degli invitati alle nozze di Anant Ambani e si è presentato insieme alla moglie in abiti tradizionali, riscuotendo subito molto successo per il look orientale. Il fondatore di Italia Viva si è subito apprestato a venire immortalato in una foto per Instagram insieme ad Agnese, la moglie, nella casa museo intitolata a Ghandi, in quel di Mumbai.

I due hanno partecipato ad una cerimonia d’eccezione insieme alle sorelle Kardashian, a John Cena e a Luis Fonsi, cantante della hit estiva “Despacito“. L’abito tipico sherwani indossato da Matteo Renzi è stato di colore blu, con la classica camicia lunga messa sopra ad un pantalone più stretto, mentre la moglie agnese ha indossato un vestito tradizionale bianco e rosa con uno scialle in seta che le copriva le spalle. Matteo Renzi ha voluto dedicare anche un post su Instagram per le nozze di Anant Ambani, in cui ha scritto una lunga descrizione speranzosa sul futuro dopo aver conosciuto i diversi invitati alla cerimonia. “Dire India significa richiamare tradizioni ma oggi dire India significa soprattutto costruire un futuro.” – scrive sui social – “Facciamolo adesso, non aspettiamo che sia troppo tardi”.











