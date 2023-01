Matteo Richetti colto da malore alla Camera/ È ricoverato al Gemelli

Preoccupazione per le condizioni di salute di Matteo Richetti. Come reso noto dall’ufficio stampa di Azione, il capogruppo del Terzo polo alla Camera oggi pomeriggio è stato colto da un malore in aula: “Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti”.

Per il momento non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del politico quarantottenne, oggi volto di spicco di Azione di Carlo Calenda ma con un importante passato tra le fila del Partito Democratico. Tantissimi i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione giunti nel corso delle ultime ore.

Malore per Matteo Richetti: i messaggi di pronta guarigione

“A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia auguro pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva”, quanto dichiarato in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Il primo di una lunga serie di messaggi, queste le parole di Maurizio Lupi: “Il Gruppo di Noi Moderati è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una rapidissima guarigione. Vogliamo vederlo al più presto in Aula e in piena forma”. Auguri di pronta guarigione anche da parte di Avs, con la nota diramato dalla capogruppo Luana Zanella e il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli: “A nome del gruppo dei deputati di Alleanza verdi e sinistra i nostri auguri di pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione”. E ancora i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: “Abbiamo appreso del problema di salute che ha colto Matteo Richetti e ci auguriamo di vederlo presto in aula. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega”. Infine, Francesco Silvestri a nome del Movimento 5 Stelle: “Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una pronta guarigione”.

