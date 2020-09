Matteo Salvini come Morgan a Sanremo: “Che succede?”/ Castoldi: “Mi ha fatto ridere”

Matteo Salvini come Morgan a Sanremo. Dopo i risultati delle elezioni, sui social, stanno circolando tantissimi meme dedicati al leader della Lega Nord. Tra i tanti meme, diventati virali, uno ha attirato l’attenzione anche di Morgan. Gli utenti più fantasiosi di Twitter, infatti, hanno creato un meme con Matteo Salvini trasformato in Morgan ai tempi del Festival di Sanremo 2020. Nello specifico, Salvini, con lo stesso look sfoggiato da Marco Castoldi sul palco del Teatro Ariston, rivive in modo particolare l’epico momento dell’uscita di scena di Bugo. “Che succede?”, è la domanda che si pone Salvini nel meme che è stato condiviso da diversi utenti sui social.

MORGAN E IL MEME SU MATTEO SALVINI: IL COMMENTO DEL CANTANTE

Il meme dedicato a Matteo Salvini, trasformato in Morgan, ha divertito lo stesso Marco Castoldi che ha condiviso la curiosa immagine sul proprio profilo Twitter. “Mi hanno mandato questa cosa, debbo dire che mi ha fatto ridere, debbo dire…“, ha cinguettato il cantante pubblicando il meme. Il tweet di Castoldi è piaciuto tantissimo ai suoi followers che, oltre a lasciare molti like, hanno commentato in modo ironico. “Non ci resta che ridere”, scrive un utente. “Simpatica”, aggiunge un altro. “Divertente”, “Mi mancano quei tempi“, scrivono altri followers di Castoldi. Tanti commenti anche su Facebook dove Castoldi ha pubblicato nuovamente il meme. “Geniale”, “Rido da quando l’ho vista”.

Mi hanno mandato questa cosa, debbo dire che mi ha fatto ridere, debbo dire… pic.twitter.com/979mkQBGKf — Marco Castoldi (@InArteMorgan) September 22, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA