Salvini contestato a Torre del Greco: lancio di pomodori/ Video: “Vaffanc*lo”

Matteo Salvini contestato a Torre del Greco in occasione del comizio in vista delle elezioni Regionali del prossimo 20-21 settembre 2020. Il segretario federale della Lega ha tenuto un comizio di appena cinque minuti: un nutrito gruppo di manifestanti ha contestato con fischi, insulti e lancio di pomodori l’ex ministro dell’Interno, costretto a interrompere il suo intervento. Momenti di tensione questa mattina tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, protagonisti soprattutto i centri sociali, che hanno guidato la protesta con cori come “buffone, buffone”, “razzista, razzista” e “Salvini, Salvini, vaffanc*lo”. Nuovo episodio spiacevole per il leghista, pochi giorni fa aggredito fisicamente da una donna congolese in quel di Pontassieve. «All’odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento», le sue parole su Twitter.

SALVINI CONTESTATO A TORRE DEL GRECO: IL VIDEO

Pochi istanti prima di essere costretto a interrompere il suo intervento, Matteo Salvini si è rivolto così ai suoi elettori in vista delle Regionali in Campania: «Abbiamo già vinto: se qui ci fossero Renzi, De Luca e De Magistris, non sareste qui ad urlare ed a fare casino. Ora sareste a casa, al negozio o a studiare, sempre che la Azzolina consenta la riapertura delle scuole». Poi un riferimento al gruppetto dei centri sociali: «Eccoli gli amichetti di De Luca, non hanno una mazza da fare dalla mattina alla sera: reddito di cittadinanza e nulla più. Eccoli lì». Qui di seguito vi proponiamo due video della contestazione a Torre del Greco





© RIPRODUZIONE RISERVATA