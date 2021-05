Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano?/ “Niente nozze in vista..”

Il caso della settimana era proprio quello relativo al secondo matrimonio di Matteo Salvini ma, a quanto pare, i rumors non sono fondati e non perché lui e Francesca Verdini sono in crisi, bensì nei propositi della coppia, almeno per quest’anno, non ci sono le nozze. A smentire il gossip di questi giorni è il settimanale Oggi che rilancia e spiega anche le motivazioni. In particolare, si legge: “Appena la voce ha iniziato a circolare, i telefoni dei diretti interessati sono impazziti. Ma è il caso di dire molto rumore per nulla”. Il settimanale poi continua spiegando che la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini va avanti a gonfie vele ma che non ‘c’è matrimonio in vista. Per ora’. Capitolo chiuso quindi e spazzato il via il gossip di questi ultimi giorni.

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano? Ecco la verità sul gossip del giorno

In molti, infatti, avevano iniziato a lanciare non solo la notizia del matrimonio in estate (secondo Dagospia), già il prossimo mese di luglio, ma addirittura si parlava di dettagli sulla cerimonia, la location e gli invitati. Tutto infondato quindi? Secondo quanto riporta il settimanale Oggi sembra proprio di sì perché Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno avuto modo di andare a vivere insieme e anche di trovare una casa tutta nuova in cui hanno traslocato proprio nei mesi scorsi durante il lockdwon. Il prossimo passo, almeno per ora, non sono le nozze, questo sembra certo. La parola adesso torna al gossip o, magari, a diretti interessati, questo è certo.

