Matteo Salvini/ “Presto il nuovo codice della strada, troppi morti in incidenti”

Tra i dossier dei suoi ministeri e le elezioni europee in programma nel 2024, Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni del Tg2. Il governo guidato da Giorgia Meloni è al lavoro sui principali temi in agenda, ma la campagna elettorale per le europee del prossimo giugno sta per entrare nel vivo. Il centrodestra italiano viaggia su posizioni diverse e il segretario federale della Lega è pronto a suonare la carica a Pontida, luogo della tradizionale kermesse del Carroccio. Intervistato dal Tg2, Salvini ha spiegato: “Domenica ci saranno centinaia di pullman e treni che da Nord a Sud verranno a Pontida per parlare di lavoro, di giovani, di futuro e di Europa da cambiare. Ci saranno amici stranieri perché l’Europa a guida socialista, quella degli sbarchi, delle tasse e delle auto solo elettriche non è l’Europa che voglio lasciare all’Italia e ai miei figli”.

Salvini sul nuovo codice della strada

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è poi soffermato sul nuovo codice della strada da sottoporre al prossimo Consiglio dei ministri, Salvini ha confermato di essere al lavoro giorno e notte: “lo faccio da ministro e da papà, perchè ogni giorno troppi morti sulle strade”. Il leghista ha poi promesso tolleranza zero: “Tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco, più controlli, più prevenzioni, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento delle sanzioni per chi usa il telefonino alla guida, perchè la maggior parte degli incidenti avviene per le delle distrazioni”. Una battuta anche sulla tragedia di Brandizzo, ieri Salvini ha istituito una commissione d’inchiesta sull’incidente a Brandizzo: “La sicurezza sui cantieri deve essere la priorità: per il pubblico sicuramente, ma anche per le aziende private. Quindi la preghiera va alle famiglie di quelle vittime, però voglio capire chi ha sbagliato, perchè ha sbagliato e chi ha sbagliato deve pagare”.

