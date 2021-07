Matteo Salvini/ “Referendum aiuta Draghi. Ddl Zan? Letta ascolti Papa Francesco”

Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Stasera Italia news. Il segretario federale della Lega ha esordito parlando del dibattito in corso su giustizia e ddl Zan: «Gli italiani chiedono risposte, soluzioni e risposte. La Lega sta cercando di essere forza di equilibrio sulla giustizia così come sul ddl Zan, per tutelare il diritto all’amore accogliendo l’invito del Santo Padre a togliere dal tavolo ciò che divide: la teoria gender nelle scuole e la censura per chi pensa che la famiglia sia fondata sulla mamma e sul papà. I referendum servono a Draghi per andare più veloce».

Soffermandosi sull’alleanza in Europa con i sovranisti, Matteo Salvini ha tenuto a precisare: «Noi vogliamo che l’Italia sia protagonista in Europa, non mi piacciono gli inginocchiamenti. In Europa sì, ma da protagonisti. Ognuno è libero di scegliere che norme darsi senza che debba intromettermi io. Per l’Italia ho le idee chiare: dopo un anno e mezzo di paura e di sofferenza per il Covid, la politica deve unire e non dividere, deve cercare il dialogo e non il litigio. Per questo mi stupisco se Letta sul ddl Zan non ascolta il Papa, le associazioni gay e lesbiche. Approviamo gli articoli che puniscono i delinquenti, ma togliamo l’ideologia gender o i reati di opinione».

MATTEO SALVINI SU REFERENDUM E POLITICHE

«Da trent’anni il Parlamento parla di riforma della giustizia e non la approva, con il referendum il Parlamento dovrà procedere spedito», ha aggiunto Matteo Salvini sui quesiti promossi da Lega e Radicali, per poi tornare su chi sarà il candidato premier alle prossime politiche: «Decidono gli italiani, l’ultima parola non spetta a opinionisti o influencer, ma agli italiani. Io penso che l’azione di governo della Lega sui territori penso che verrà premiato anche a livello nazionale. Penso che avremo un voto in più di tutti gli altri e che il Centrodestra avrà un voto in più di tutti gli altri, noi siamo pronti». Matteo Salvini ha dunque smentito qualsiasi imposizione dall’alto: «Sarò candidato premier se la Lega avrà più voti, io mi sto preparando per rispondere a tutte le attese e mantenere tutte le promesse».

MATTEO SALVINI: “NO RENZI-CENTRODESTRA”

Nel corso della lunga intervista, Matteo Salvini ha anche parlato di vaccini: «Io mi sono prenotato per agosto e non scavalco la fila, a differenza di altri. Io sono per la libertà di scelta, non sono per gli obblighi. Per quanto riguarda i minori, tanti medici e pediatri dicono “attenzione”: mettere in sicurezza le fasce deboli ed a rischio è sacrosanto, ma inseguire tutti contro la loro volontà assolutamente no». Una battuta anche sul possibile futuro di Matteo Renzi nel Centrodestra: «Penso proprio di no, non penso che interessi a lui o che interessi a noi. Alcune battaglie possiamo farle insieme a Renzi, ma anche insieme ad altri, come sta succedendo per il referendum sulla giustizia».



