Matteo Salvini “Riapriamo le chiese per Pasqua”/ “Se si può andare dal tabaccaio…”

“Riapriamo le chiese per Pasqua“: la proposta di Matteo Salvini tocca un tema molto sentito in questa emergenza Coronavirus, a maggior ragione a ridosso della Settimana Santa, il momento più importante dell’anno per i credenti.

Matteo Salvini con queste parole in un’intervista concessa a Maria Latella per Sky Tg24 si schiera dunque decisamente tra chi sarebbe favorevole a una riapertura delle chiese, naturalmente a patto di rispettare tutte le misure necessarie: “Sostengo la richiesta di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura di farli entrare nelle chiese”, ha detto il leader della Lega.

Il tema è dibattuto già da settimane e spesso si è infiammato, ad esempio quando era stato disposto che si potesse entrare in un luogo di culto solamente qualora questo si trovasse lungo il percorso per raggiungere il luogo di lavoro o in cui fare la spesa, vietando dunque di recarsi direttamente in chiesa per pregare. In seguito questo punto è stato meglio precisato ed è dunque in realtà possibile recarsi in chiesa per pregare, a condizione di farlo individualmente e di rispettare la distanza di sicurezza da altre persone eventualmente ivi presenti.

MATTEO SALVINI CHIEDE LA RIAPERTURA DELLE CHIESE PER PASQUA

Matteo Salvini dunque si inserisce in questa discussione, schierandosi decisamente per la riapertura delle chiese: “Si può andare in edicola e dal tabaccaio – osserva l’ex ministro degli Interni -, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre che del corpo. Spero che si trovi il modo di avvicinare chi crede. E la Santa Pasqua può essere un momento di speranza da vivere per milioni di italiani”.

Matteo Salvini ha aggiunto di non vedere l’ora che “la scienza e anche il buon Dio sconfiggano il mostro Coronavirus”, invocando la protezione del Cuore Immacolato di Maria. Di conseguenza dunque è stato inviato ai vescovi “un appello per poter consentire ai fedeli, nel rispetto delle distanze, con le adeguate protezioni e in numero limitato, di poter entrare nelle chiese”.

In questo periodo logicamente i tanti riti della Settimana Santa coinvolgono in modo speciale i fedeli e l’impossibilità di prendervi parte è un peso per molti: “La Santa Pasqua – ha dunque concluso e ribadito Matteo Salvini – è la Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e per milioni di italiani può rappresentare un momento di speranza da vivere”.



