Matteo Salvini “Rischio 15 anni”/ Caso Gregoretti: chiesta autorizzazione a procedere

Matteo Salvini rischia fino a 15 anni di carcere. E’ stato lo stesso leader della Lega ad annunciarlo, ieri sera in diretta tv. In occasione della trasmissione di Rete Quattro, “Fuori dal coro”, l’ex ministro dell’interno ha fatto sapere: “Oggi mi è arrivata questa. Sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato per aver ‘privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti’. Rischio fino a 15 anni di carcere. Questo è il più grave”. Salvini ha mostrato pubblicamente la lettera con cui gli è stata notificata la richiesta dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti da parte del tribunale dei ministri di Catania, inviata al presidente del Senato, Alberti Casellati. “Ritengo che sia una vergogna – ha aggiunto lo stesso capo del Carroccio – che un ministro che ha difeso i confini del suo Paese possa essere processato per essersi occupato della sicurezza dei suoi cittadini. Vorrei sapere quanto costerà alla collettività questo processo”.

MATTEO SALVINI: “MI SPIACE CHE I TRIBUNALI PERDANO TEMPO SU QUESTE COSE”

Salvini si dice dispiaciuto da questa vicenda: “Mi spiace che tribunali italiani, oggi intasati, debbano perdere tempo per indagare un ministro che ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare”. La nave Gregoretti aveva soccorso in mare 131 migranti durante lo scorso mese di luglio, pochi giorni prima della crisi che fece crollare il governo gialloverde. I poveretti erano stati tratti in salvo in parte da un peschereccio siciliano e in parte da un gommone, e poi presi in carico dall’imbarcazione della guardia costiera italiana. A quel punto erano scattati una serie di divieti allo sbarco, e dopo una serie di giorni, a seguito di un accordo raggiunto con altri paesi europei per la distribuzione dei migranti, Salvini aveva dato il suo personale lasciapassare. Il procuratore etneo, Carmelo Zuccaro, aveva deciso di archiviare le accuse nei confronti dell’allora ministro dell’interno, ma il tribunale dei ministri di Catania ha espresso invece parere opposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA