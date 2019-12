Mattarella, diretta video auguri Natale 2019/ Cerimonia Quirinale: pace con Salvini?

Come da tradizione, prima del discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni immediatamente prima del Santo Natale in una cerimonia al Quirinale coglie l’occasione per il momento istituzionale dello scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. È uno dei tanti messaggio “di rito” del Capo dello Stato ma è anche un’occasione dove spesso i Presidenti della Repubblica utilizzando toni “formali” per mandare messaggi diretti e “indirizzi” ai vari Governi in un momento assai delicato dell’anno come quello dell’approvazione della Manovra di Bilancio. Nelle ultime settimane Mattarella ha tenuto un filo diretto con Palazzo Chigi per capire dal Premier Conte se le tempistiche sulla Finanziaria debbano preoccupare o meno per lo “spauracchio” dell’esercizio provvisorio di bilancio qualora si dovesse arrivare oltre al 31 dicembre per l’approvazione della Manovra 2020. Come ha rivelato il Messaggero in un retroscena negli scorsi giorni, il Quirinale non ha gradito affatto a compressione del confronto parlamentare con la Camera praticamente costretta a “ratificare” il sudato voto di fiducia avvenuto in Senato solo due giorni fa.

In questo particolare fine 2019 l’occasione degli scambi di auguri potrebbe essere anche la “pace” siglata tra Mattarella e Matteo Salvini, un anno dopo la polemica sulla “contro-cerimonia” che l’allora Ministro degli Interni tenne a Milano in concomitanza con l’intervento del Capo dello Stato al Quirinale. Invece le aperture recenti del leader leghista ad un possibile “Comitato di Salvezza Nazionale” per dirimere i punti più d’urgenza della politica italiana prima di tornare alle urne – tramite il lavoro di costante diplomazia del n.2 Giorgetti – hanno posto Salvini in un’ottica di maggiore immagine moderata che piace particolarmente al Quirinale: così una presenza del senatore ex Ministro allo scambio di auguri di questo pomeriggio (previsto alle ore 17, ndr) potrebbe essere il “mattoncino” in più per ricostruire lo “strappo” istituzionale consumato esattamente un anno fa, con stesso luogo e stessi protagonisti. «La nostra vita politica si impernia su Parlamento e Governo. Accanto ad essi la Costituzione prevede modi e forme di partecipazione attiva del tessuto sociale. Abbiamo ricordato, quest’anno, il settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della nostra Carta. Vi sono alcuni valori di fondo che ne costituiscono l’ossatura e la chiave di lettura. Uno di questi valori è il pluralismo, che sostiene l’intero impianto della Costituzione, in conseguenza della scelta di porre la persona – ogni persona – al centro dell’azione dello Stato in tutte le sue articolazioni. Pluralismo nell’assetto dell’ordine istituzionale che presenta organi con diverse fonti di legittimazione e che svolgono funzioni differenti in modo autonomo e indipendente», fu uno dei passaggi maggiormente di nota dello scorso messaggio 2018, con in molti che lessero quelle parole di Mattarella come un messaggio “indiretto” all’allora rappresentante del Viminale.

