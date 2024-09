Chi è Mattia Battistini, il marito di Claudia Mancinelli? L’allenatrice è diventata popolare durante le Olimpiadi di Parigi 2024 dove la giovane ginnasta Sofia Raffaeli ha trionfato vincendo la prima medaglia di bronzo di ginnastica ritmica entrando così nella storia. Un successo importante per entrambe che si sono ritrovate su tutte le prime pagine dei giornali sportivi e non. Proprio l’allenatrice dalla pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “in quel momento ero concentrata solo su Sofia e su quello che facevamo notte e giorno in palestra”. Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 però si è presa un momento di relax e pausa andando in vacanza con la sua famiglia, ma proprio durante l’estate ha compreso di essere diventata “popolare”.

“Quando sono andata in vacanza con la mia famiglia, in Sicilia, le persone accanto a me hanno cominciato a dirmi che ero ovunque sui social. Avevo Instagram intasato. Ma io non seguo molto i social, perché so che non sono la realtà” – ha detto la Mancinelli che ha trascorso le vacanze in Sicilia con il marito e i figli.

Mattia Battistini, chi è il marito di Claudia Mancinelli

La famiglia è importantissima nella vita di Claudia Mancinelli che, dopo i Giochi Olimpici, è stata travolta dalla popolarità. “La mia famiglia è stata ed è tutt’ora la mia roccia” – ha detto l’allenatrice di Sofia Raffaeli che è follemente innamorata del marito Mattia Battistini di cui ha detto: “devo dire grazie anche a mio marito. Lui lavora nella musica, è cantautore”

Dalla loro unione è nata anche una figlia a cui la mamma ha trasmesso la passione per la ginnastica ritmica. “A differenza di quando ero piccola io che sì, la ritmica è tanto cambiata, c’è molta più attenzione al benessere dell’atleta. Non fosse così mia figlia, a 11 anni, non farebbe ginnastica” – ha detto la Mancinelli che dopo Parigi 2024 è già proiettata a Los Angeles!

