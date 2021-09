Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano/ Lui annuncia la data delle nozze!

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano. L’annuncio è arrivato qualche tempo fa, quando entrambi hanno condiviso sui social la romantica proposta di nozze fatta dal cantante con tanto di prezioso anello. A distanza di alcuni mesi, arriva finalmente l’annuncio della data delle nozze. È stato proprio Briga a farlo, pubblicando uno scatto che li vede insieme su Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia in atto in questi giorni.

La coppia è arrivata a Venezia ieri, elegantissima, e ha approfittato di questo magico momento per annunciare pubblicamente che il matrimonio si celebrerà quest’anno e, per la precisione, il 18 dicembre. “Ci sposiamo il 18 Dicembre” ha infatti scritto Briga accanto allo scatto in cui si scambiano un bacio. “Non vedo l’ora” è stata la risposta di Arianna in un commento al post.

Briga e Arianna Montefiori: dal primo incontro al matrimonio

L’annuncio di Briga ha ottenuto in poco tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte di amici e fan che da un po’ attendevano il lieto annuncio. Ricordiamo che Arianna e Mattia si sono conosciuti nel 2021. L’ex di Amici – secondo classificato nell’edizione in cui trionfarono i The Kolors – ha avuto modo di incontrarla grazie ad un’altra ex del talent, Diana Del Bufalo. La cantante, oggi attrice, ha fatto da Cupido in questa storia che sta per essere coronata con un matrimonio. Al momento non si conoscono però altri dettagli oltre la trama ma entrambi potrebbero decidere presto di condividere con i fan la scelta di location e abiti per l’attesissimo giorno del ‘si’.

