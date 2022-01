Mattia Zenzola, infortunio ad Amici 21/ Il ballerino disperato “Permanenza a rischio”

Brutte notizie per Mattia Zenzola ad Amici 21. Chi ha seguito lo speciale andato in onda domenica scorsa ha notato che il ballerino di latino, della squadra di Raimondo Todaro, non si è esibito. Scopriamo nel daytime andato in onda oggi cosa gli è accaduto. Maria De Filippi si è infatti collegata con la casetta per svelare al ballerino gli esiti dei controlli fatti in precedenza: “Hai una microlesione. – ha annunciato la conduttrice – Si vedrà se puoi rimanere nella scuola. Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che tutto vada bene”. A queste parole Mattia è scoppiato in lacrime. A nulla sono valse le parole di conforto dei compagni di classe: “Andare via in questo modo sarebbe la cosa più brutta”, ha allora dichiarato Mattia in preda allo sconforto.

Mattia rischia la permanenza ad Amici a causa del suo infortunio

Mattia Zenzola rischia di dover abbandonare la scuola di Amici 21. Saranno ben tre le settimane durante le quali il ballerino non potrà fare alcun tipo di sforzo col piede e dovrà invece rimanere a stretto riposo nella speranza che l’infortunio si sani del tutto. Al momento la sua permanenza è a forte rischio: se dopo le tre settimane di riposo Mattia non potrà tornare a ballare, dovrà purtroppo abbandonare la scuola di Amici. È proprio questo pericolo che fa tremare il ragazzo: “Io tre settimane così ad aspettare non reggo, non ce la faccio”, ha infatti dichiarato ai compagni. Un destino, il suo, che ha già vissuto anni fa Andreas Muller, che ha però partecipato e vinto l’edizione successiva.

