Maturità 2020, non ci sono i commissari!/ Manca 10% dei presidenti, deroga in arrivo?

Soltanto nei giorni scorsi “Il Sussidiario”, riprendendo lo scoop lanciato da “La Repubblica”, raccontava sulle proprie colonne le difficoltà emerse nel reperimento di un numero sufficiente di commissari esterni per garantire in tutt’Italia la regolarità del colloquio orale della maturità 2020, della quale, per giunta, costituirà l’unica prova a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha impedito il canonico svolgimento delle tre prove scritte. Ebbene, i dati emersi quest’oggi, lunedì 1° giugno, sono tutt’altro che rassicuranti in tal senso: a poco più di 15 giorni dall’inizio dell’esame di Stato (i primi candidati si presenteranno nei rispettivi istituti d’istruzione superiore a partire da mercoledì 17 giugno, ndr), la percentuale relativa ai presidenti “mancanti” è a dir poco preoccupante. Secondo il Ministero dell’Istruzione deve ancora essere individuato il 10% dei commissari esterni, con particolari criticità segnalate nelle regioni dello Stivale più flagellate dall’emergenza Covid-19. Sarebbe infatti la paura del contagio a frenare l’accettazione delle designazioni, innescando così uno spiacevole effetto domino che ricade esclusivamente sulla maturità 2020. Per questa ragione, viene segnalata come imminente un’ordinanza che potrebbe derogare ai tradizionali dieci anni di anzianità richiesti ai presidenti per poter esercitare il loro ruolo alla guida della commissione esaminatrice. Inoltre, non deve passare in secondo piano il fatto che molti docenti sono impegnati nelle commissione interna del proprio istituto scolastico e, pertanto, si riduce la disponibilità per il ruolo di presidente esterno.



