Maturità 2022, influencer e tiktoker all’Esame di Stato/ Da Elisa Maino ad Alice De Bortoli

Maturità 2022: i giovani “vip” sotto esame

Oggi, mercoledì 22 giugno, iniziano gli esami di Maturità 2022, con la prima prova scritta, il tema di italiano. Quest’anno dovranno mettersi alla prova e spegnere i cellulari per qualche ora anche alcune note influencer e tiktoker, a differenza di Blanco e Sangiovanni che hanno rinunciato a sostenere la Maturità 2022 per impegni lavorativi. La Nazione ha stilato una lista degli studenti “vip”, classe 2003 o 2004 che affronteranno gli esami. Si parte con Elisa Maino, influencer da 2,9 milioni di follower su Instagram. Essendo un 2003, anche “La_mainoo” (il suo nickname sui social) dovrebbe diplomarsi quest’anno. Alcuni mesi fa, nelle sue storie di Instagram, Elisa aveva parlato del suo percorso scolastico: “Ho sempre fatto scuola pubblica fino alla prima superiore e ho passato l’anno con il debito di latino qua in Trentino. Poi l’ho superato, tutto a posto. Dopo mi sono trasferita a Milano: il secondo, il terzo e parte del quarto anno li ho frequentati qui in una scuola paritaria con l’obbligo di presenza. La vivevo davvero male: ovviamente vai a scuola, tutti ti conoscono, le prime battutine, le frecciatine…“. Per questo motivo la giovane influencer, a metà della quarta superiore, è passata a una scuola privata.

Maturità 2022 per influencer, tiktoker e calciatori

Anche Alice De Bortoli, influencer trevigiana che tra Instagram e Tik Tok raccoglie 5 milioni di seguaci, dovrebbe sostenere la Maturità 2022. Qualche mese fa l’ex protagonista de “Il Collegio 3” pubblicò un video su TikTok mentre ballava tra lo studio di una materia e un’altra. Tra i maturandi di quest’anno spiccano i nomi anche di Mariasole Pollio, YouTuber e inviata di “Battiti Live” con un seguito di 1,5 milioni di follower su TikTok, Marta Losito (4,5 milioni di follower su TikTok e 2,3 milioni su Instagram), Federica Scagnetti (2,2 milioni di follower su TikTok e oltre 600mila su Instagram) ed Aurora Baruto (3,6 milioni di follower su TikTok e 1,1 milioni su Instagram). Anche alcuni giovani calciatori dovranno affrontare la Maturità 2022: Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo e nuova promessa della Nazionale italiana, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini e lo juventino Fabio Miretti.

