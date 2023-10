Maturità 2024, dal 2 novembre domande candidati esterni/ Chi può presentarla: requisiti e scadenze

Nonostante l’anno scolastico sia cominciato da pochi mesi la ‘macchina’ scolastica sta già cominciando a mettersi in moto riguardo la maturità che si svolgerà nell’estate 2024. La data è già fissata: prenderà il via il 19 giugno 2024 alle 8:30 con la prova scritta di italiano. Con nota 33701 del 12/10/2023 il Ministero ha fornito le indicazioni e le scadenze per presentare le domande di partecipazione agli esami di stato 2024. La nota in questione si rivolge sia ai candidati esterni che a quelli interni e detenuti. La prima finestra temporale aperta, come ricorda Orizzonte Scuola, è quella che riguarderà i candidati esterni, che potranno inviare la relativa domanda a partire dal 2 novembre.

I candidati esterni sono quegli studenti che non frequentano la scuola e che devono presentare la domanda di partecipazione agli esami di stato entro determinate scadenze e nel rispetto di specifici requisiti. Questi sono tenuti a inoltrare la domanda di ammissione all’esame all’Ufficio scolastico regionale competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive. Gli interessati potranno accedere tramite SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura dovrà essere effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nella domanda possono essere indicate al massimo tre opzioni sulle scuole dove intendono svolgere l’esame, oltre alla lingua e/o le lingue straniere presentate.

CANDIDATI ESTERNI: REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MATURITÁ

Per presentare la domanda di partecipazione alla maturità, i candidati esterni devono essere in possesso di precisi requisiti, così come indicato dall’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017:

a) compimento del diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

b) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) cessazione della frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2024.

Non è invece prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei seguenti casi:

– nell’ambito dei corsi quadriennali;

– nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

– negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

– nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno;

– nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato; l’ammissione di tali candidati è comunque subordinata al superamento dell’esame preliminare.

RIEPILOGO PRESENTAZIONE DOMANDE CON SCADENZE

Orizzonte Scuola, a titolo esemplificativo, ha anche pubblicato una tabella contenente i termini entro cui tutti i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione all’esame di maturità 2024. Quanto ai candidati interni (studenti dell’ultima classe) il termine di presentazione delle domande è il 30 novembre 2023; per quelli interni ma studenti della penultima classe ( per i quali è prevista un’abbreviazione per merito) la scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31 gennaio 2024. E infine, come abbiamo detto, per i candidati esterni la presentazione delle domande parte il 2 novembre e si chiude il 30 novembre 2023.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Usr, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2024. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024.











