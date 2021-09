Maura Albites, mamma Elisabetta Villaggio/ “Fantozzi? Una noia, Paolo non era così”

Chi è Maura Albites?

Maura Albites è stata la moglie di Paolo Villaggio per 60 anni, fino alla morte dell’attore nel 2017. I due si sono conosciuti nel 1954 quando erano giovanissimi, lei 15 anni e lui 22: “A Genova, quando sei giovane e marini la scuola vai al mare. Sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie. Poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”, ha raccontato la signora Villaggio a Repubblica. Nel 1958 si sono sposati e hanno avuto due figli: Elisabetta (1959) e Pierfrancesco (1962). Paolo Villaggio e Maura Albites sono stati insieme tutta la vita, ma non sono mancati tradimenti e infedeltà: “Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità. Dopo il matrimonio sono stato fedele una quindicina d’anni… Anche lei ha fatto quello che ca*zo che ha voluto. Io lo sapevo”, ha raccontato l’attore anni fa a Libero. Ma il sentimento tra loro non è mai venuto meno: “Io sono felice solo con mia moglie, dormo con lei, ho i figli, i nipoti, i cani con lei. È la sola donna che ho amato”.

Maura Albites ha sposato Paolo Villaggio ma ha “convissuto” per tutta la vita anche con il ragioniere Ugo Fantozzi, personaggio ideato e interpretato dal marito. Ma alla signora Villaggio il ragioniere non è mai piaciuto: “Per me era un po’ una noia, la nuvoletta, il barone, gli impiegati.

La vita a casa era un’altra cosa”, ha confessato in un’intervista a Repubblica. E ha aggiunto: “Nella vita non era come Fantozzi. Era tutta un’invenzione, un’invenzione che viveva fuori, non in casa: altrimenti sarei scappata subito. Mio marito ha detto che tutti si rivedono in lui. Io no”. Maura Albites non ha mai letto i libri di Fantozzi scritti dal marito, ma li ha trascritti lei: “Scriveva di Fantozzi dappertutto, anche dietro volantini o carta da pacchi. Lui scriveva e io leggevo perché nessuno sapeva leggerli”.

