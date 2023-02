Maura Fantuzzi, chi è/ Nipote della cantante Nilla Pizzi

Chi è Maura Fantuzzi: nipote di Nilla Pizzi

Maura Fantuzzi, nipote di Nilla Pizzi, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 3 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Con lei ci sarà Claudio Giannelli, biografo della Pizzi. La cantante, scomparsa nel 2011, si sposò il 24 settembre 1940 con Guido Pizzi, un giovane manovale che aveva il suo stesso cognome, ma non era sua parente. Pochi giorni dopo Guido fu chiamato alle armi di lui. Il matrimonio venne annullato dopo qualche anno. Nilla Pizzi ebbe poi una storia con il direttore d’orchestra,Cinico Angelini e più avanti con il collega Gino Latilla. Nilla Pizzi non ha avuto figli.

Nilla Pizzi, come è morta/ Si è spenta nel 2011. Vinse il primo Festival di Sanremo

I nipoti di Nilla Pizzi

Nilla Pizzi, oltre a Maura Fantuzzi, aveva altri nipoti: Bruno, Franco, Giampaolo e Stefano. Dopo la sua morte, avvenuta il 12 marzo 2011, è stata sepolta nel cimitero di Sant’Agata Bolognese, dove era nata nel 1919. Le ceneri di Nilla riposata nel loculo che custodisce i feretri dei suoi genitori, Angelo e Maria. “Quando era in buona salute Nilla veniva sempre a Sant’Agata, in particolare d’estate. E spesso partecipava alla feste che si organizzavano in paese. Si esibiva gratuitamente con altri cantanti amici. Si fermavano anche a mangiare e lei voleva sempre che tutti gli artisti pagassero la loro quota”, ha raccontato al Resto del Carlino la signora Anna, la moglie del giardiniere della cantante.

LEGGI ANCHE:

Costantino Vitagliano è single?/ Ex: Alessandra Pierelli, Elisa Mariani. Con Luba?Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, genitori Maria/ "Una famiglia vivace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA