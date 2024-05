Maura Iandoli, chi è la moglie di Ciro Priello/ “Ho trovato una compagna di giochi incredibile”

Maura Iandoli è la moglie di Ciro Priello, volto di The Jackal, ospite nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera di Francesca Fialdini. La coppia si è innamorata nel 2015, per poi convolare a nozze nel 2022 e coronare finalmente il proprio sogno d’amore. Nel 2016 i due hanno avuto una figlia, Anna, che ha unito ancora di più i due innamorati. Ma chi è la moglie di Ciro Priello?

Nata a Napoli il 7 luglio, sin da piccola è rimasta affascinata dall’arte e ha deciso di studiare canto, ballo e recitazione presso il Teatro Totò, successivamente al Teatro delle Palme di Napoli. Iandoli lavora anche in radio, per poi decidere di aprire un suo blog personale e lavorare con i social dove conta tantissimi seguaci.

Maura Iandoli e Ciro Priello sono insieme da sette anni e, collaborano anche professionalmente: “Noi ci teniamo a mantenere la nostra identità artistica distinta, pur mantenendo un supporto reciproco” ha dichiarato la coppia in un’intervista, la moglie di Ciro Priello è anche creatrice del fortunato format intitolato “Che ne dice Freud?” “Nasce tutto da un’esigenza personale, eravamo in zona rossa, in piena pandemia, stavo male e allora ho pensato che con altre persone potevamo darci supporto a vicenda” ha dichiarato la blogger.

I due hanno allargato la famiglia nel 2016, con la nascita della loro bambina: “Le cose belle arrivano così. Senza chiederti il permesso. Senza che le aspetti. Senza capire né da dove, né come, né perché” scriveva il volto dei The Jakcal per annunciare la nascita di Anna. In un’intervista rilasciata a FanPage, Priello ha descritto sua moglie come una compagna di giochi, sempre al suo fianco: “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene“.











