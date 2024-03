Francesca Cesarini, chi è il vincitore di Italia’s got talent 2024 e malattia/ Agenesia: “Nata senza mani e…”

Chi è Francesca Cesarini, vincitore di Italia’s got talent 2024, e qual è la sua malattia

Il vincitore di Italia’s got talent 2024 è una giovane ragazza, la cui storia ha commosso tutti. Lei è Francesca Cesarini, 16enne che si è esibita nella pole dance ma con un’ulteriore difficoltà: Francesca, infatti, non ha le mani, né una gamba. La sua malattia è in realtà una malformazione, l’agenesia degli arti (ovvero il mancato sviluppo degli arti).

Nel video di presentazione ad Italia’s got talent 2024, Francesca Cesarini si è così raccontata: “Sono venuta a Italia’s got talent per dimostrare che i limiti non esistono. Ho 16 anni e sono nata senza la gamba destra e senza le due mani. Io rispetto agli altri mi sento una persona normale, non vedo differenze, ognuno è se stesso. Non c’è motivo di discriminare una persona perché non è un’altra, perché non saremo mai uguali. Un giorno mi sono svegliata, sono andata da mia mamma e lo ho detto ‘Voglio fare la pole dance’. Mi dà un senso di libertà, io so che sul palo posso fare ciò che voglio, mi da tanta forza di volontà.”

Francesca Cesarini, vincitore di Italia’s got talent 2024, e le rivelazioni sulla sua malattia

Francesca Cesarini, vincitore di Italia’s got talent 2024, è nata senza le mani ed una gamba ma ha imparato a fare tutto senza problemi. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all’arto inferiore per aiutarla a camminare. Tuttavia, ha rifiutato di portare quelle alle mani. È stata proprio Francesca, a Dire.it, a raccontare il motivo di questa decisione: “Le usavo quando ero più piccola ma alla fine delle elementari ho deciso di toglierle perché erano pesanti e ingombranti, la batteria dello stimolatore muscolare durava poco.”

In quell’occasione Francesca ha spiegato di aver dunque preferito vivere senza: “Ero arrivata al punto di spegnerle per far finta che si erano scaricate e farmi aiutare a toglierle. Così ho smesso di portarle. Invece ho sempre portato e porto ancora quella alla gamba con cui ho imparato a camminare. Con quella diciamo che ‘andiamo d’accordo’”.













