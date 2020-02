Maurisa Laurito “Adriano Celentano mi chiuse nella sua stanza”/ “Mi liberò dopo…”

Marisa Laurito ospite ad Una Storia da Cantare, in compagnia di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, spende parole al miele per Adriano Celentano. L’attrice napoletana classe 1951 è molto legata al cantante, che definisce uno showman pazzesco: “Stiamo parlando di Adriano Celentano: un personaggio fantastico, uno showman pazzesco, con lui ne abbiamo viste veramente di cotte e di crude”. Marisa Laurito ricorda anche quando Celentano organizzò una sfilata contro l’uccisione degli animali, condannano appunto le sfilate in pelliccia. “Fece una strepitosa sfilata di pellicce, con ogni pelliccia che schizzava sangue. Diede un segnale fantastico”. La Laurito ha tanti aneddoti da raccontare su Adriano Celentano, ma il tempo stringe e gli artisti che devono ancora esibirsi sono davvero tanti: “Una volta però mi chiuse nel suo camerino..mi liberò dopo un’ora e mezza”. Il pubblico pende dalle sue labbra e pure sui social c’è un certo gradimento per l’intervento dell’attrice ad Una Storia da Cantare. Sarà felice Adriano Celentano, che ha fatto il pieno di complimenti in questa puntata a lui dedicata: “Lui è un grandissimo artista. Adriano Celentano è un artista allo stato puro”, chiude Marisa Laurito prima di congedarsi. La festa su Rai1 dedicata al ‘molleggiato’ prosegue. Tanti altri ospiti, oltre alla Laurito, sono pronti a dare il loro contributo.

