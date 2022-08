Maurizia Cacciatori, “Ho salvato la vita a Gianmarco Pozzecco”/ La rivelazione…

Maurizia Cacciatori, “Quel matrimonio non andava fatto”: a chi si riferisce?

Maurizia Cacciatori ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’ex pallavolista ha dichiarato di non aver avuto una vita sentimentale turbolenta. Nel corso della sua carriera Maurizia Cacciatori ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo circa la sua vita privata, anche dopo aver conosciuto Gianmarco Pozzecco in occasione del lavoro nella giura di Miss Italia. La coppia doveva unirsi in matrimonio nel 2004 dopo la stagione di pallavolo in Spagna per la Cacciatori. L’ex pallavolista prese però una decisione inaspettata lasciando Pozzecco prima di salire sull’altare.

Tornando a quel periodo, Maurizia Cacciatori ha dichiarato: “Nonostante gli anni assieme, quel matrimonio non andava fatto. Eravamo divertenti, buffi, spiritosi, ma quando si parla di famiglia le cose cambiano. Oggi riconosco, con Francesco Orsini, sposato nel 2014 e lui pure ex cestista, di avere un marito spettacolare. Siamo una bella coppia, anche se io sono una carrarina di marmo e lui un livornese di scoglio”. In quell’occasione, furono molti i regali ricevuti dalla coppia. Dopo l’annuncio del mancato matrimonio, Maurizia Cacciatori organizzò la restituzione ma qualcosa andò storto: “Con vari errori: c’è chi aveva mandato una lampada e si è ritrovato un vaso. Qualcuno nemmeno ha avuto indietro il regalo: una figura”.

Dopo le nozze saltate con Gianmarco Pozzecco, nel 2005 Maurizia Cacciatori ha sposato il cestista Santiago Toledo. Il matrimonio però naufragò dopo poco. Nell’intervista al Corriere della Sera Maurizia ha confidato: “Sono stati quattro anni meravigliosi, la separazione è dipesa da motivi personali. Rimangono rispetto e amicizia, un giorno gli presenterò i miei figli”.

Maurizia Cacciatori è mamma di due figli, Carlos e Ines che hanno ereditato dalla madre la passione per lo sport: “Carlos fa pure il triathlon, ma ama stare in porta più di ogni altra cosa, anche se Francesco l’ha avvicinato al basket: se la cava bene. Ines gioca a volley ed è formidabile. A differenza del fratello, che esce di casa alle 6.30 per la preparazione atletica, è tranquilla: gioca perché trova le amiche. Però ha entusiasmo”. Qualche anno fa Maurizia Cacciatori decise di partecipare all’Isola dei Famosi. Ancora oggi l’ex pallavolista la ricorda come un’esperienza meravigliosa. Nessun pentimento insomma: “Un’esperienza di anni fa. Ero curiosa e sicura che sarebbe stata splendida: ho avuto ragione”.

