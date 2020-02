Maurizia Paradiso condannata 3 anni e 10 mesi/ Picchiò socio “rischio perdita occhio”

Dopo un processo durato anni, l’ex pornostar trans Maurizia Paradiso è stata condannata a 3 anni e 10 mesi per lesioni aggravate contro l’ex socio di un locale nella Bergamasca (Ferdinando Cremascoli) che porta il suo stesso nome (Maurizia’s Club): la sentenza a Bergamo ha condannato a 3 anni e 6 mesi anche Marica Dante, l’amica della ex attrice a luci rosse che si trovava con lei il giorno dell’aggressione nel lontano 21 giugno 2012. Tutto nacque da un litigio divenuto poi autentica rissa con l’ex socio che addirittura rischiò di perdere un occhio: ricoverato agli allora Ospedali Riuniti di Bergamo con «bulbo oculare spaccato» per i colpi ricevuti al viso, aveva rischiato di perdere l’occhio e fu sottoposto «ad un delicato intervento chirurgico, durato tre ore, che gli aveva salvato la vista», riporta Il Giorno. 8 anni dopo la rissa, la sentenza di primo grado che condanna Maurizia la quale, come noto, da tempo soffre nell’inferno della leucemia. Lo scorso 12 marzo l’ex pornostar vinse in Tribunale contro l’ex socio in tv Emanuele Pagliaro, accusato di averla truffata durante la chemioterapia: oggi però è la Paradiso a ritrovarsi dalla parte dell’imputato e per il giudice di Bergamo la sentenza è di condanna.

LA CONDANNA PER MAURIZIA PARADISO

Secondo quanto ricostruito dall’accusa e confermato dal giudizio del magistrato, in quel lontano 2012 tra Maurizia Paradiso e l’ex socio del locale “Maurizia’s club” di Canonica d’Adda in quel periodo c’erano state vari litigi tanto da organizzare un incontro dove poter finalmente concordare l’uscita della ex pornostar dalla gestione del club di cui era vicepresidente. I toni però si alzarono e la dinamica fu brutale: stando al racconto di Cremascoli, ritenuto vero dal magistrato di Bergamo, «la Paradiso e la persona che era con lei lo avevano aggredito, colpendolo ripetutamente e con violenza al viso. Dopo il pestaggio, le due si erano scusate con i titolari del bar per il trambusto e se ne erano andate». Oltre alla condanna finale, Paradiso e Dante sono state condannate al pagamento di una provvisionale di 20mila euro a favore dell’ex socio malmenato ormai 8 anni fa.

