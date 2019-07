Maurizio Battista/ Cerca il riscatto dopo la vittoria di Izzo (La sai l’ultima?)

Maurizio Battista non è riuscito nel suo intento e ha dovuto cedere la vittoria al rivale Biagio Izzo, dopo aver sperato di portare a casa il trofeo di La sai l’ultima?. Questa sera, venerdì 19 luglio 2019, il comico romano ritornerà nel programma pronto a sfidare i due ormai noti rivali, nella speranza di riuscire a cambiare le sorti della sua squadra. Purtroppo Battista non ha mantenuto il primato ottenuto durante la manche sui Carabinieri, dove grazie al monologo comico di Raoul Maiuli è riuscito a togliere diversi punti al rivale vincente Biagio Izzo. Come jolly ha scelto invece di giocare Valentina Persia, una vera garanzia in fatto di risate, ma lo abbiamo visto fra i protagonisti in centro allo studio solo in occasione della barzelletta vestita, che gli ha permesso di scendere in campo con Loredana Scalia. La concorrente catanese ha interpretato un sedicente primario alle prese con i pazienti del suo studio, interpretati tutti da Battista. Dai problemi di salivazione risolti con la benzina, fino alla cecità improvvisa guarita con trattamento miracoloso.

I prossimi impegni di Maurizio Battista

Questi giorni saranno pieni di impegni per Maurizio Battista, presente su Canale 5 con la registrazione di La sai l’ultima? e vestito da direttore artistico per la due serate del Cabaret Amore Mio, il Festival dell’Umorismo di Grottammare che prenderà vita oggi e domani, 20 luglio 2019, al Lido degli Aranci. Dopo un breve sopralluogo della scorsa settimana, il comico romano si prepara a guidare il team di colleghi a distanza di quasi tre decenni dalla sua esclusione dalla kermesse. Erminio e Carlo Giudici hanno ricordato in un’intervista a Riviera Oggi come la loro amicizia sia nata proprio allora e continuata grazie alla loro volontà di convocare Battista come ospite. “Doveva esibirsi soltanto dieci minuti“, confessano rivelando che il super ospite di quella serata era Misus. “Rimase in scena per un’ora perché la platea presente apprezzò molto il suo spettacolo“, concludono sottolineando che proprio grazie alla sua verve, Maurizio è riuscito a oscurare Misus, fortemente arrabbiato per l’esito della serata.

