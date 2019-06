MAURIZIO BATTISTA/ Pronto a tornare in televisione nella trasmissione La sai l’ultima

Maurizio Battista è pronto a tornare in televisione nella trasmissione La sai l’ultima?

Canale 5 ha deciso di recuperare La sai l’ultima? dopo tanto tempo e riproporre in questo periodo estivo. Il Maurizio Battista ha dovuto anche annullare una tappa del suo tour per poter partecipare alla registrazione del programma, dove avrà la funzione di caposquadra, insieme a Biagio Izzo e Gianluca Fubellli. Dunque ci saranno tre compagini di barzellettieri a sfidarsi e una di queste sarà guidata da Battista. Venerdì 24 maggio, il comico avrebbe dovuto tenere uno spettacolo a Sassari per la prima delle due date in terra sarda. Lo spettacolo è stato però annullato a causa proprio della registrazione di uno show televisivo, evidentemente quello che andrà in onda questa sera su Canale 5. Naturalmente quanti avevano già comprato il biglietto sono stati giustamente rimborsati.

MAURIZIO BATTISTA, DIRETTORE ARTISTICO

Si spera che presto lo stesso gx possa tornare a Sassari per farsi in qualche modo “perdonare” dai suoi fan. Il suo spettacolo di circa due ore, con i testi da lui stesso scritti, è comunque andato in scena il 25 maggio a Cagliari e vedendo il successo che ha avuto in altri teatri italiani, tra cui il celebre Ariston di Sanremo, ci sarà qualche sassarese rimasto un po’ deluso dalla mancata serata di divertimento. Il 18 maggio, Maurizio Battista è stato invece protagonista di un altro evento tutto da ridire. A Grottammare si sono infatti svolte le selezioni live del concorso cabaret amoremio 2019. Come racconta adriatico24ore.it, 25 concorrenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati e la direzione artistica del festival è stata affidata proprio di Maurizio Battista. La fase finale del concorso si terrà il 19 e il 20 luglio.

CAPOSQUADRA NELLA TRASMISSIONE

Forte anche di questa esperienza Battista potrà svolgere al meglio il ruolo di caposquadra a La sai l’ultima? A Grottammare è anche intervenuto, seppur per pochi minuti, sul palco del Teatro delle Energie e non è quindi da escludere che anche nella trasmissione di Canale 5 abbia un piccolo spazio tutto suo. Difficile immaginare infatti che i capitani delle squadre, visti i nomi di cui stiamo parlando, siano relegati a un ruolo di secondo piano o limitato all’interazione con il conduttore Ezio Greggio. Tra l’altro Battista riesce a essere molto efficace con le sue battute e quindi anche il pubblico da casa potrebbe avere molto piacere nel sentirlo e non solo nel vederlo presente nello studio della trasmissione. Non resta che aspettare la messa in onda della prima puntata per capire quale ruolo avrà in La sai l’ultima?



