Maurizio Corgnati, ex marito di Milva/ Svelò: “Camminava scalza, scarpe in borsa”

Maurizio Corgnati, ex marito di Milva morto il 30 marzo 1992, ha avuto una carriera ricca e di successo. Regista televisivo e cinematografico, documentarista, scrittore, intellettuale resta per molti “colui che ha inventato Milva”. I due si conobbero nel 1959 per poi sposarsi due anni dopo, nel 1961. La storià terminò ufficialmente con la separazione avvenuta nel 1969. La differenza notevole di età, 22 anni in più rispetto alla cantante, fece all’epoca scatenare scandalo e critiche. Per Milva rappresentò invece un incontro che le cambiò la vita. Per la celebre cantante, Corgnati è stato colui che le ha insegnato tutto. Tempo fa Milva, scomparsa il 23 aprile 2021, dichiarò: “È l’uomo che ho amato di più e rimpianto sempre”. Parole semplici e dirette che fanno capire quanto l’uomo abbia inciso sulla carriera e sulla crescita personale della cantante.

Milva, causa morte e malattia/ "Aveva perso coscienza del tempo": no Alzheimer

Maurizio Corgnati e quell’aneddoto sulla moglie Milva

Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, ricordò sempre con grande rammarico il marito scomparso: “Penso alla morte di mio marito Maurizio Corgnati, che non ho saputo amare abbastanza, che ho fatto tanto soffrire”. Una storia che terminò nel 1969 quando la cantante perse letteralmente la testa per un altro uomo: Domenico Serughetti, in arte Mario Piave. Sull’episodio Corgnati all’epoca raccontò: “Se ne andò una notte e si portò via anche la nostra bambina”. Ma Corgnati sottolineò anche le tante cose belle della sua storia d’amore, raccontando un curioso aneddoto: “Camminava scalza e portava le scarpe dentro una borsa. “E’ un’ abitudine che ho preso da bambina” mi spiegò. Non conosceva nulla. Per questo decisi di prenderla sotto la mia protezione”.

LEGGI ANCHE:

Martina Corgnati, figlia Milva/ "Quando lavoro penso a lei, alla sua coerenza"Milva da Mario Piave a Luigi Pistilli/ Gli amori tormentati: drammi e un suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA