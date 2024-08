Se la musica italiana è riconosciuta nel mondo come manifesto di bellezza e poetica, ampi meriti sono da attribuire ad una delle stelle più luminose: Milva. Al secolo Maria Ilva Biolcati, ha scritto pagine indelebili della cultura artistica italiana condividendo la scena con altri ‘mostri sacri’ della musica italia: da Mia Martina a Mina, passando per Iva Zanicchi e Rita Pavone. La cantante ci ha lasciati il 23 aprile del 2021 a causa di una malattia che la attanagliava da tempo: una patologia neurodegenerativa che l’ha portata a passare a miglior vita all’età di 81 anni.

La vita di Milva è stata luminosa nella musica, per certi versi frenetica; quest’ultima accezione vale forse anche per le trame sentimentali che hanno caratterizzato la sua vita. Tanti amori, sempre sinceri e appassionati, ma spesso anche sfortunati dal punto di vista del lieto fine. Nota è la relazione con l’attore Mario Piave, tragicamente assassinato nel 1979 poco dopo l’avvio della liaison. Un dolore immenso per la cantante, forse amplificato dalla scomparsa di un altro suo ex compagno, Luigi Pistilli. Un amore in questo caso quasi conflittuale “Milva non ama gli uomini, le li mastica e le fanno comodo”, dichiarava lui – come riporta Libero – che poi anni dopo arrivò a compiere l’estremo gesto ma senza attribuire alcuna colpa alla cantante, anzi: “Non è una donna fredda e incapace di amare”.

Nonostante i diversi amori per certi versi tormentati e scanditi anche da momenti di sofferenza, Milva ha avuto un unico marito: Maurizio Corgnati. Le nozze risalgono ai primi anni sessanta ma purtroppo ebbero vita breve dato che nel ‘69 giunsero alla separazione. Dal loro rapporto è nata la prima e unica figlia della cantante, Martina. “Andò via portandosi anche mia figlia, l’ho odiata da anni”, queste le parole del compianto produttore – riportate da Libero – in riferimento al rapporto con Milva dopo il divorzio.