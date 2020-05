Maurizio Costanzo contro Briatore/ “Riaprire le discoteche? Attento quando parli”

Pubblicità

Maurizio Costanzo risponde a Flavio Briatore che, nelle scorse settimane, ai microfoni di Radio 105, aveva chiesto di riaprire le discoteche per evitare assembramenti nelle abitazioni private dove il rischio di contagi da coronavirus sarebbe più alto. “Se non riapriamo le discoteche la gente troverà un altro modo per divertirsi. Andranno nelle case degli altri, si ubriacheranno, si lasceranno infettare e si infetteranno, infettando poi i loro parenti una volta tornati nelle loro abitazioni”, aveva dichiarato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Oggi, a rispondergli, è Maurizio Costanzo che dalla rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv, ha eortato l’imprenditore a stare più attento nell’affrontare argomenti così delicati. Il marito di Maria De Filippi, infatti, pur comprendendo l’esigenza di Briatore e di altri imprenditori che stanno subendo perdite economiche, invita tutti ad affrontare con delicatezza il tema.

MAURIZIO COSTANZO BACCHETTA BRIATORE: “DOVREBBE STARE ATTENTO QUANDO PARLA DI ARGOMENTI DELICATI”

La fase 2 ha portato alla lenta riapertura di alcune attività. Tra quelle ancora chiuse ci sono le discoteche che Briatore ha chiesto di riaprire alcuni giorni fa. Un argomento sul quale si è soffermato Maurizio Costanzo non condividendo le parole del manager. “Penso che Briatore dovrebbe stare più attento quando parla di argomenti così delicati. Capisco le sue esigenze, dal punto di vista imprenditoriale: lui, come tanti altri suoi colleghi, sta patendo perdite economiche a causa del blocco imposto dal governo”, ha fatto sapere il marito di Maria De Filippi dalla sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv. “Però trovo che sia rischioso riaprire proprio le discoteche perché sono luoghi di aggregazione nei quali la vicinanza tra le persone è tutto, dove il fatto di stare a stretto contatto, in qualche modo, fa parte del divertimento. Insomma, lasciamo perdere”, ha concluso Costanzo.



